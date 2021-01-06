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Сторонники Трампа попытались прорваться в здание конгресса США
Сторонники Трампа попытались прорваться в здание конгресса США
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытаются прорваться в здание Капитолия, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:52
2021-01-06T21:52
2021-01-06T23:26
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытаются прорваться в здание Капитолия, передает телеканал NBC News.Между ними и полицией происходят столкновения."Меня и моих сотрудников попросили покинуть здание Cannon (входит в комплекс зданий конгресса— ред.)", — заявил конгрессмен Ричи Торрес.Ранее первые возражения против утверждения итогов выборов были высказаны в конгрессе США, начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.
https://ria.ru/20210106/tramp-1592160218.html
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майк пенс, капитолий, дональд трамп, аризона, сша, в мире