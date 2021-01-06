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Московские спасатели получили два новых учебных модуля
Московские спасатели получили два новых учебных модуля
Столичные спасатели получили два новых учебных модуля для отработки действий при тушении пожаров и по спасению людей в условиях ограниченного пространства,... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T12:16
2021-01-06T12:16
2021-01-06T12:16
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Столичные спасатели получили два новых учебных модуля для отработки действий при тушении пожаров и по спасению людей в условиях ограниченного пространства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что учебно-тренировочные комплексы установлены на полигоне Пожарно-спасательного центра, где пожарные и спасатели регулярно проводят тренировки и повышают квалификацию.Заммэра добавил, что учебные места второго модуля имитируют работу в условиях закрытых помещений типа коллектора, насосной станции, вентиляционной камеры, хранилища и других сооружений с ограниченным пространством."Благодаря этому спасатели и пожарные смогут усовершенствовать навыки ведения разведки при задымленности, поиска пострадавших, деблокирования и эвакуации людей, оказания первой помощи", - подчеркнул заместитель мэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что учебные комплексы оборудованы специальными системами управления, которые позволяют контролировать процесс занятий, при необходимости менять условия, корректировать задачи и вести видеозапись.Он выразил уверенность, что новые модули будут полезны и помогут повысить уровень подготовки пожарно-спасательных подразделений Москвы.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Столичные спасатели получили два новых учебных модуля для отработки действий при тушении пожаров и по спасению людей в условиях ограниченного пространства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Он отметил, что учебно-тренировочные комплексы установлены на полигоне Пожарно-спасательного центра, где пожарные и спасатели регулярно проводят тренировки и повышают квалификацию.
Первый комплекс позволяет отработать алгоритм действий при возникновении ЧС на объектах газового хозяйства, газораспределительных подстанциях, в промышленной зоне или на газовых заправках. Спасатели могут отработать тушение пожаров с тепловым потоком большой мощности, включая ведение разведки, локализацию горючих веществ, аварийное отключение электросетей, эвакуацию пострадавших с использованием защитных костюмов.
Петр Бирюков
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Заммэра добавил, что учебные места второго модуля имитируют работу в условиях закрытых помещений типа коллектора, насосной станции, вентиляционной камеры, хранилища и других сооружений с ограниченным пространством.
"Благодаря этому спасатели и пожарные смогут усовершенствовать навыки ведения разведки при задымленности, поиска пострадавших, деблокирования и эвакуации людей, оказания первой помощи", - подчеркнул заместитель мэра.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что учебные комплексы оборудованы специальными системами управления, которые позволяют контролировать процесс занятий, при необходимости менять условия, корректировать задачи и вести видеозапись.
Он выразил уверенность, что новые модули будут полезны и помогут повысить уровень подготовки пожарно-спасательных подразделений Москвы.