https://ria.ru/20210106/spasateli-1592119875.html

Московские спасатели получили два новых учебных модуля

Московские спасатели получили два новых учебных модуля

Столичные спасатели получили два новых учебных модуля для отработки действий при тушении пожаров и по спасению людей в условиях ограниченного пространства,... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T12:16

2021-01-06T12:16

2021-01-06T12:16

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Столичные спасатели получили два новых учебных модуля для отработки действий при тушении пожаров и по спасению людей в условиях ограниченного пространства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что учебно-тренировочные комплексы установлены на полигоне Пожарно-спасательного центра, где пожарные и спасатели регулярно проводят тренировки и повышают квалификацию.Заммэра добавил, что учебные места второго модуля имитируют работу в условиях закрытых помещений типа коллектора, насосной станции, вентиляционной камеры, хранилища и других сооружений с ограниченным пространством."Благодаря этому спасатели и пожарные смогут усовершенствовать навыки ведения разведки при задымленности, поиска пострадавших, деблокирования и эвакуации людей, оказания первой помощи", - подчеркнул заместитель мэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что учебные комплексы оборудованы специальными системами управления, которые позволяют контролировать процесс занятий, при необходимости менять условия, корректировать задачи и вести видеозапись.Он выразил уверенность, что новые модули будут полезны и помогут повысить уровень подготовки пожарно-спасательных подразделений Москвы.

https://ria.ru/20201223/girevik-1590547403.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва