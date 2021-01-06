https://ria.ru/20210106/smertnost-1592160561.html
Найден способ снизить смертность от коронавируса
Найден способ снизить смертность от коронавируса
Чтобы снизить риск смерти от COVID-19 у пациентов с повышенным давлением, следует применять ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Об этом... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T20:16
2021-01-06T20:16
2021-01-06T20:16
распространение нового коронавируса
ульф ландмессер
коронавирус covid-19
германия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Чтобы снизить риск смерти от COVID-19 у пациентов с повышенным давлением, следует применять ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Об этом говорится в публикации Spektrum со ссылкой на исследование немецких ученых. Авторы работы проанализировали иммунный ответ более ста тысяч клеток. Для этого они изучили мазки, взятые из носоглотки 32 пациентов с COVID-19 и 16 неинфицированных участников исследования. Выяснилось, что у людей с высоким кровяным давлением иммунные клетки уже воспалялись до заражения коронавирусом, а после инфицирования у них чаще происходила чрезмерная иммунная реакция при более тяжелом течении болезни. Кардиолог Ульф Ландмессер отметил, что эта реакция является решающим фактором, влияющим на риск тяжелой формы COVID-19. В статье подчеркивается, что ослабить чрезмерный иммунный ответ можно с помощью гипотензивных средств. В ходе исследования ученые сравнили пациентов с COVID-19 с высоким и нормальным давлением. В первой группе было 90 человек, во второй 54. Оказалось, что при применении ингибиторов АПФ у больных с повышенным давлением риск для жизни был практически таким же, как у пациентов без сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как без приема этих препаратов опасность возрастала в четыре раза. "Ингибиторы АПФ могут снизить риск развития тяжелого заболевания у пациентов с высоким кровяным давлением", — подытожила профессор экологической эпигенетики и исследований легких в клинике "Шарите" в Берлине Ирина Леманн. При этом ученые предупреждают, что из-за небольшой выборки пока нельзя полностью быть уверенным в результатах исследования. Необходимо исключить воздействие других препаратов на течение болезни. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/vaktsina-1591993094.html
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592086704.html
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РИА Новости
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ульф ландмессер, коронавирус covid-19, германия
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Чтобы снизить риск смерти от COVID-19 у пациентов с повышенным давлением, следует применять ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Об этом говорится в публикации Spektrum
со ссылкой на исследование немецких ученых.
Авторы работы проанализировали иммунный ответ более ста тысяч клеток. Для этого они изучили мазки, взятые из носоглотки 32 пациентов с COVID-19 и 16 неинфицированных участников исследования. Выяснилось, что у людей с высоким кровяным давлением иммунные клетки уже воспалялись до заражения коронавирусом, а после инфицирования у них чаще происходила чрезмерная иммунная реакция при более тяжелом течении болезни.
Кардиолог Ульф Ландмессер
отметил, что эта реакция является решающим фактором, влияющим на риск тяжелой формы COVID-19.
В статье подчеркивается, что ослабить чрезмерный иммунный ответ можно с помощью гипотензивных средств.
В ходе исследования ученые сравнили пациентов с COVID-19 с высоким и нормальным давлением. В первой группе было 90 человек, во второй 54.
Оказалось, что при применении ингибиторов АПФ у больных с повышенным давлением риск для жизни был практически таким же, как у пациентов без сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как без приема этих препаратов опасность возрастала в четыре раза.
"Ингибиторы АПФ могут снизить риск развития тяжелого заболевания у пациентов с высоким кровяным давлением", — подытожила профессор экологической эпигенетики и исследований легких в клинике "Шарите" в Берлине
Ирина Леманн.
При этом ученые предупреждают, что из-за небольшой выборки пока нельзя полностью быть уверенным в результатах исследования. Необходимо исключить воздействие других препаратов на течение болезни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.