https://ria.ru/20210106/shmykova-1592130700.html

Актриса Варвара Шмыкова рассказала, как худела во время пандемии

Актриса Варвара Шмыкова рассказала, как худела во время пандемии

Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова за несколько месяцев — во время пандемии — поправилась на десять килограммов, а потом смогла их сбросить, сообщила она в... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:32

2021-01-06T14:32

2021-01-06T14:32

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова за несколько месяцев — во время пандемии — поправилась на десять килограммов, а потом смогла их сбросить, сообщила она в инстаграме."Мой вес был 72 килограмма. Я столько весила один раз в жизни, после того, как родила Корнея. Я была в шоке, если честно, все происходило медленно, но верно. Я ни в чем себе не отказывала, и, видимо, заедала стресс, потому что я трудоголик, а тут неслыханная радость — каникулы три месяца", — рассказала актриса.Она отметила, что "на сцену не выходила полгода", а "в попытках заменить себе театр стала записывать стихи и монологи. Это было очень полезно, но рот не закрывался от слова совсем!"Варвара говорит, что решила дать себе полную свободу на три месяца и "ни в коем случае не корить себя за это". Тело оставалось упругим и гибким, но, тем не менее, актриса дала себе четкую установку: то, что было во время карантина, останется там навсегда. Вернувшись в привычный рабочий режим, ей потребовалось полгода, чтобы прийти в прежнюю форму.Чтобы избавиться от ненужных килограммов, Варвара стала пить много воды, отказалась от алкоголя, увеличила физические нагрузки — стала много ходить, а также поменяла рацион. Она ограничила сладкое и мучное, зато ест много зелени и фруктов, рыбы, причем до 20 часов. "Все полюбовно. Без насилия над собой и табу", — говорит актриса.

https://ria.ru/20210105/lorak-1592081223.html

https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592059672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, диеты, кино