https://ria.ru/20210106/rozhdestvo-1592152483.html

Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке

Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду на русском языке поздравил всех православных с Рождеством. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T18:19

2021-01-06T18:19

2021-01-06T18:19

юри ратас

московский патриархат

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду на русском языке поздравил всех православных с Рождеством.Видеопоздравление опубликовано на сайте эстонского правительства."Дорогие друзья. Пусть в Рождество ваши сердца и дома наполнятся миром, добротой, радостью, надеждой и теплом, а к ним прибавится здоровье! Светлого Рождества вам и вашим близким!" - сказал Ратас.Эстонская православная церковь Московского патриархата объединяет две епархии - Таллинскую и Нарвскую. Прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/rozhdestvo-1589118048.html

эстония

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юри ратас, московский патриархат, эстония