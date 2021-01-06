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Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке
Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду на русском языке поздравил всех православных с Рождеством. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T18:19
2021-01-06T18:19
юри ратас
московский патриархат
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду на русском языке поздравил всех православных с Рождеством.Видеопоздравление опубликовано на сайте эстонского правительства."Дорогие друзья. Пусть в Рождество ваши сердца и дома наполнятся миром, добротой, радостью, надеждой и теплом, а к ним прибавится здоровье! Светлого Рождества вам и вашим близким!" - сказал Ратас.Эстонская православная церковь Московского патриархата объединяет две епархии - Таллинскую и Нарвскую. Прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.
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юри ратас, московский патриархат, эстония

Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке

18:19 06.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эстонии Юри Ратас перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду на русском языке поздравил всех православных с Рождеством.
Видеопоздравление опубликовано на сайте эстонского правительства.
"Дорогие друзья. Пусть в Рождество ваши сердца и дома наполнятся миром, добротой, радостью, надеждой и теплом, а к ним прибавится здоровье! Светлого Рождества вам и вашим близким!" - сказал Ратас.
Эстонская православная церковь Московского патриархата объединяет две епархии - Таллинскую и Нарвскую. Прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.
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