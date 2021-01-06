https://ria.ru/20210106/rozhdestvo-1592144913.html
Рождественское богослужение в Москве. Прямая трансляция
Рождественское богослужение в Москве. Прямая трансляция
В храме Христа Спасителя началось рождественское ночное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T22:45
2021-01-06T22:45
2021-01-06T22:46
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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В храме Христа Спасителя началось рождественское ночное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Русской православной церкви, а также в некоторых поместных церквях, Рождество Христово встречают 7 января.В этом году из-за пандемии коронавируса на патриаршее богослужение не допускают людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.
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LIVE: Рождественское богослужение из храма Христа Спасителя в Москве
LIVE: Рождественское богослужение из храма Христа Спасителя в Москве
2021-01-06T22:45
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PT114M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Рождественское богослужение в Москве. Прямая трансляция
В храме Христа Спасителя началось рождественское ночное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
2021-01-06T22:45
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PT114M30S
В храме Христа Спасителя началось рождественское ночное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В Русской православной церкви, а также в некоторых поместных церквях, Рождество Христово встречают 7 января.
В этом году из-за пандемии коронавируса на патриаршее богослужение не допускают людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.