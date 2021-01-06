https://ria.ru/20210106/rozhdestvo-1592144913.html

Рождественское богослужение в Москве. Прямая трансляция

Рождественское богослужение в Москве. Прямая трансляция

В храме Христа Спасителя началось рождественское ночное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T22:45

2021-01-06T22:45

2021-01-06T22:46

рождество христово

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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В храме Христа Спасителя началось рождественское ночное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Русской православной церкви, а также в некоторых поместных церквях, Рождество Христово встречают 7 января.В этом году из-за пандемии коронавируса на патриаршее богослужение не допускают людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Рождественское богослужение из храма Христа Спасителя в Москве LIVE: Рождественское богослужение из храма Христа Спасителя в Москве 2021-01-06T22:45 true PT114M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев)