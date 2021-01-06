Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210106/rozhdestvo-1592144913.html
Рождественское богослужение в Москве. Прямая трансляция
Рождественское богослужение в Москве. Прямая трансляция
В храме Христа Спасителя началось рождественское ночное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T22:45
2021-01-06T22:46
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592155587_0:68:640:428_1920x0_80_0_0_f7738cf1bd85ad0a1ee9f62b68804d3c.jpg
В храме Христа Спасителя началось рождественское ночное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Русской православной церкви, а также в некоторых поместных церквях, Рождество Христово встречают 7 января.В этом году из-за пандемии коронавируса на патриаршее богослужение не допускают людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Рождественское богослужение из храма Христа Спасителя в Москве
LIVE: Рождественское богослужение из храма Христа Спасителя в Москве
2021-01-06T22:45
true
PT114M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592155587_0:8:640:488_1920x0_80_0_0_bd5d9384521d04be7b816032663e4152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Рождественское богослужение в Москве. Прямая трансляция
В храме Христа Спасителя началось рождественское ночное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
2021-01-06T22:45
true
PT114M30S

Рождественское богослужение в Москве. Прямая трансляция

22:45 06.01.2021 (обновлено: 22:46 06.01.2021)
 
Читать ria.ru в
В храме Христа Спасителя началось рождественское ночное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В Русской православной церкви, а также в некоторых поместных церквях, Рождество Христово встречают 7 января.
В этом году из-за пандемии коронавируса на патриаршее богослужение не допускают людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.
 
Рождество ХристовоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Один человек погиб при обрушении льда на Камчатке
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
Лента новостейМолния