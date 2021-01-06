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Папа Франциск поздравил православных с наступающим праздником Рождества
Папа Франциск поздравил православных с наступающим праздником Рождества
Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:40
2021-01-06T14:40
2021-01-06T14:40
религия и мировоззрение
иисус христос
папа римский
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
рождество христово
ватикан
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ВАТИКАН, 6 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова."Обращаюсь с любовью к братьям и сестрам Восточных церквей – католических и православных, - которые в соответствии со своей традицией отмечают завтра Рождество Господа. Направляю им самые искренние поздравления со святым Рождеством", - сказал понтифик, обращаясь к верующим из библиотеки Апостольского дворца Ватикана по случаю праздника Богоявления, которое в среду отмечает Римско-католическая церковь.Ранее в среду папа Франциск возглавил в Соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника Богоявления.Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).
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иисус христос, папа римский, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), рождество христово, ватикан