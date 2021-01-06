Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210106/rozhdestvo-1592132429.html
Папа Франциск поздравил православных с наступающим праздником Рождества
Папа Франциск поздравил православных с наступающим праздником Рождества
Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:40
2021-01-06T14:40
религия и мировоззрение
иисус христос
папа римский
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
рождество христово
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_c9e8fd8a63e6be865ce735ca2adce2c9.jpg
ВАТИКАН, 6 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова."Обращаюсь с любовью к братьям и сестрам Восточных церквей – католических и православных, - которые в соответствии со своей традицией отмечают завтра Рождество Господа. Направляю им самые искренние поздравления со святым Рождеством", - сказал понтифик, обращаясь к верующим из библиотеки Апостольского дворца Ватикана по случаю праздника Богоявления, которое в среду отмечает Римско-католическая церковь.Ранее в среду папа Франциск возглавил в Соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника Богоявления.Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/1592028230.html
https://ria.ru/20210106/patriarkh-1592106014.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e087e364f721904ebe2dc4fb1acf347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иисус христос, папа римский, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), рождество христово, ватикан

Папа Франциск поздравил православных с наступающим праздником Рождества

14:40 06.01.2021
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 6 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова.
"Обращаюсь с любовью к братьям и сестрам Восточных церквей – католических и православных, - которые в соответствии со своей традицией отмечают завтра Рождество Господа. Направляю им самые искренние поздравления со святым Рождеством", - сказал понтифик, обращаясь к верующим из библиотеки Апостольского дворца Ватикана по случаю праздника Богоявления, которое в среду отмечает Римско-католическая церковь.
В преддверии Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 10:33Визави с миром
В преддверии Рождества Христова
Ранее в среду папа Франциск возглавил в Соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника Богоявления.
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 09:54Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл обратился к верующим с рождественским посланием
 
Религия и мировоззрениеИисус ХристосПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Рождество ХристовоВатикан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Один человек погиб при обрушении льда на Камчатке
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
Лента новостейМолния