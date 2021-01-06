https://ria.ru/20210106/rozhdestvo-1592118481.html
В главном храме Росгвардии впервые пройдет рождественское богослужение
В главном храме Росгвардии впервые пройдет рождественское богослужение
Рождественское богослужение впервые проведут в строящемся главном храме Росгвардии в ночь с 6 на 7 января в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T12:03
2021-01-06T12:03
2021-01-06T12:09
религия и мировоззрение
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
рождество христово
балашиха
дзержинский
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Рождественское богослужение впервые проведут в строящемся главном храме Росгвардии в ночь с 6 на 7 января в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба Росгвардии."В ночь с 6 на 7 января в строящемся главном храме Росгвардии в подмосковной Балашихе настоятель протоиерей Максим Беликов впервые проведет рождественское богослужение. Ночную молитву в стенах храма совершат военнослужащие дивизии имени им. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, члены их семей и жители города Балашиха. Литургия состоится с соблюдением всех необходимых санитарных требований", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время рождественской службы будет совершен крестный ход и прихожане смогут насладиться звоном 14 колоколов, установленных на звоннице храма.В преддверии Нового года и Рождества Христова завершено благоустройство прилегающей к Князь-Владимирскому храму территории и сквера "Владимирский парк". В храме уже заканчиваются строительные и отделочные работы.
https://ria.ru/20210106/patriarkh-1592106014.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рождество христово, балашиха, дзержинский