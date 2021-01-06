Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210106/puteshestvie-1592144273.html
Названы автомобили, которые туристы арендуют в путешествиях чаще всего
Названы автомобили, которые туристы арендуют в путешествиях чаще всего
Определены марки автомобилей, которые туристы в 2020 году брали в аренду чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T17:24
2021-01-06T17:24
туризм
туризм
новости - туризм
авто
volkswagen group
renault s.a
ford motor
москва
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152701/03/1527010323_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_0573acb982cc2bfab5b26e16529d90f4.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Определены марки автомобилей, которые туристы в 2020 году брали в аренду чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, в каких городах и какие машины чаще всего брали в прокат.В зарубежных поездках (пока границы были открыты) такая услуга у отдыхающих из России была наиболее востребована в Италии, Испании, Германии и Турции.Средний срок аренды составил семь дней, что на один день меньше, чем годом ранее. Зато плата за год возросла с 2,7 до 2,9 тысячи рублей.Путешествуя по России, туристы чаще всего арендовали автомобили в Сочи (в среднем за 2,9 тысячи рублей в сутки). В Крыму поездка на прокатном авто обходилось в 3,1 тысячи рублей, а в Москве — на 500 рублей дороже.Наибольшим спросом у отдыхающих пользовались машины Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Kia. Годом ранее в списке самых востребованных автомобилей вместо Renault и Kia были Ford и Nissan.
https://ria.ru/20210106/rossiya-1589712545.html
москва
германия
сочи
турция
республика крым
италия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152701/03/1527010323_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_626f81c6d7f34f745c33ef231de4aae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, авто, volkswagen group, renault s.a, ford motor, москва, германия, сочи, турция, республика крым, италия, испания

Названы автомобили, которые туристы арендуют в путешествиях чаще всего

17:24 06.01.2021
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушка с мужчиной в автомобиле
Девушка с мужчиной в автомобиле - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Определены марки автомобилей, которые туристы в 2020 году брали в аренду чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, в каких городах и какие машины чаще всего брали в прокат.
В зарубежных поездках (пока границы были открыты) такая услуга у отдыхающих из России была наиболее востребована в Италии, Испании, Германии и Турции.
Средний срок аренды составил семь дней, что на один день меньше, чем годом ранее. Зато плата за год возросла с 2,7 до 2,9 тысячи рублей.
Путешествуя по России, туристы чаще всего арендовали автомобили в Сочи (в среднем за 2,9 тысячи рублей в сутки). В Крыму поездка на прокатном авто обходилось в 3,1 тысячи рублей, а в Москве — на 500 рублей дороже.
Наибольшим спросом у отдыхающих пользовались машины Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Kia. Годом ранее в списке самых востребованных автомобилей вместо Renault и Kia были Ford и Nissan.
Максим Деминов. Белые медведи. Чукотский автономный округ. 2020 - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 08:00Туризм
Уральские пальмы и белый крокодил. Самые красивые места России зимой
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАвтоVolkswagen GroupRenault S.AFord MotorМоскваГерманияСочиТурцияРеспублика КрымИталияИспания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, есть пострадавшие
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
05:32CNN: Трамп изначально отказывался разворачивать нацгвардию в Вашингтоне
Лента новостейМолния