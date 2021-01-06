https://ria.ru/20210106/puteshestvie-1592144273.html
Названы автомобили, которые туристы арендуют в путешествиях чаще всего
Названы автомобили, которые туристы арендуют в путешествиях чаще всего
Определены марки автомобилей, которые туристы в 2020 году брали в аренду чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T17:24
2021-01-06T17:24
2021-01-06T17:24
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новости - туризм
авто
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renault s.a
ford motor
москва
германия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Определены марки автомобилей, которые туристы в 2020 году брали в аренду чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, в каких городах и какие машины чаще всего брали в прокат.В зарубежных поездках (пока границы были открыты) такая услуга у отдыхающих из России была наиболее востребована в Италии, Испании, Германии и Турции.Средний срок аренды составил семь дней, что на один день меньше, чем годом ранее. Зато плата за год возросла с 2,7 до 2,9 тысячи рублей.Путешествуя по России, туристы чаще всего арендовали автомобили в Сочи (в среднем за 2,9 тысячи рублей в сутки). В Крыму поездка на прокатном авто обходилось в 3,1 тысячи рублей, а в Москве — на 500 рублей дороже.Наибольшим спросом у отдыхающих пользовались машины Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Kia. Годом ранее в списке самых востребованных автомобилей вместо Renault и Kia были Ford и Nissan.
https://ria.ru/20210106/rossiya-1589712545.html
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туризм, новости - туризм, авто, volkswagen group, renault s.a, ford motor, москва, германия, сочи, турция, республика крым, италия, испания
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Определены марки автомобилей, которые туристы в 2020 году брали в аренду чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, в каких городах и какие машины чаще всего брали в прокат.
В зарубежных поездках (пока границы были открыты) такая услуга у отдыхающих из России была наиболее востребована в Италии, Испании, Германии и Турции.
Средний срок аренды составил семь дней, что на один день меньше, чем годом ранее. Зато плата за год возросла с 2,7 до 2,9 тысячи рублей.
Путешествуя по России, туристы чаще всего арендовали автомобили в Сочи (в среднем за 2,9 тысячи рублей в сутки). В Крыму поездка на прокатном авто обходилось в 3,1 тысячи рублей, а в Москве — на 500 рублей дороже.
Наибольшим спросом у отдыхающих пользовались машины Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Kia. Годом ранее в списке самых востребованных автомобилей вместо Renault и Kia были Ford и Nissan.