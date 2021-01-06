https://ria.ru/20210106/puteshestvie-1592144273.html

Названы автомобили, которые туристы арендуют в путешествиях чаще всего

Названы автомобили, которые туристы арендуют в путешествиях чаще всего

Определены марки автомобилей, которые туристы в 2020 году брали в аренду чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T17:24

2021-01-06T17:24

2021-01-06T17:24

туризм

туризм

новости - туризм

авто

volkswagen group

renault s.a

ford motor

москва

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152701/03/1527010323_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_0573acb982cc2bfab5b26e16529d90f4.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Определены марки автомобилей, которые туристы в 2020 году брали в аренду чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, в каких городах и какие машины чаще всего брали в прокат.В зарубежных поездках (пока границы были открыты) такая услуга у отдыхающих из России была наиболее востребована в Италии, Испании, Германии и Турции.Средний срок аренды составил семь дней, что на один день меньше, чем годом ранее. Зато плата за год возросла с 2,7 до 2,9 тысячи рублей.Путешествуя по России, туристы чаще всего арендовали автомобили в Сочи (в среднем за 2,9 тысячи рублей в сутки). В Крыму поездка на прокатном авто обходилось в 3,1 тысячи рублей, а в Москве — на 500 рублей дороже.Наибольшим спросом у отдыхающих пользовались машины Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Kia. Годом ранее в списке самых востребованных автомобилей вместо Renault и Kia были Ford и Nissan.

https://ria.ru/20210106/rossiya-1589712545.html

москва

германия

сочи

турция

республика крым

италия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, авто, volkswagen group, renault s.a, ford motor, москва, германия, сочи, турция, республика крым, италия, испания