https://ria.ru/20210106/privivka-1592113873.html
В Подмосковье прививку от коронавируса сделали более 15 тысяч человек
В Подмосковье прививку от коронавируса сделали более 15 тысяч человек
Прививку от COVID-19 сделали более 15 тысяч жителей Московской области, заявили в пресс-службе регионального правительства, напомнив, что 7 января пункты... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:12
2021-01-06T11:12
2021-01-06T11:42
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Прививку от COVID-19 сделали более 15 тысяч жителей Московской области, заявили в пресс-службе регионального правительства, напомнив, что 7 января пункты вакцинации от коронавируса будут закрыты.Масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции была запущена в Подмосковье 28 декабря."Прививка (от COVID – ред.) делается добровольно, ее уже поставили более 15 тысяч жителей. Запись на процедуру - через портал "Госуслуг" или по телефону 122", - говорится в сообщении.Пункты вакцинации от коронавируса будут закрыты 7 января, напомнили в пресс-службе. "Во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя Подмосковья", - рассказали там.В Московской области развёрнуто более 90 пунктов вакцинации от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592068689.html
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