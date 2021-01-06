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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/privivka-1592113873.html
В Подмосковье прививку от коронавируса сделали более 15 тысяч человек
В Подмосковье прививку от коронавируса сделали более 15 тысяч человек
Прививку от COVID-19 сделали более 15 тысяч жителей Московской области, заявили в пресс-службе регионального правительства, напомнив, что 7 января пункты... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:12
2021-01-06T11:42
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Прививку от COVID-19 сделали более 15 тысяч жителей Московской области, заявили в пресс-службе регионального правительства, напомнив, что 7 января пункты вакцинации от коронавируса будут закрыты.Масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции была запущена в Подмосковье 28 декабря."Прививка (от COVID – ред.) делается добровольно, ее уже поставили более 15 тысяч жителей. Запись на процедуру - через портал "Госуслуг" или по телефону 122", - говорится в сообщении.Пункты вакцинации от коронавируса будут закрыты 7 января, напомнили в пресс-службе. "Во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя Подмосковья", - рассказали там.В Московской области развёрнуто более 90 пунктов вакцинации от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье прививку от коронавируса сделали более 15 тысяч человек

11:12 06.01.2021 (обновлено: 11:42 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУказатель в поликлинике
Указатель в поликлинике - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Прививку от COVID-19 сделали более 15 тысяч жителей Московской области, заявили в пресс-службе регионального правительства, напомнив, что 7 января пункты вакцинации от коронавируса будут закрыты.
Масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции была запущена в Подмосковье 28 декабря.
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"Прививка (от COVID – ред.) делается добровольно, ее уже поставили более 15 тысяч жителей. Запись на процедуру - через портал "Госуслуг" или по телефону 122", - говорится в сообщении.
Пункты вакцинации от коронавируса будут закрыты 7 января, напомнили в пресс-службе. "Во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя Подмосковья", - рассказали там.
В Московской области развёрнуто более 90 пунктов вакцинации от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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