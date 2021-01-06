https://ria.ru/20210106/privivka-1592113873.html

В Подмосковье прививку от коронавируса сделали более 15 тысяч человек

В Подмосковье прививку от коронавируса сделали более 15 тысяч человек

Прививку от COVID-19 сделали более 15 тысяч жителей Московской области, заявили в пресс-службе регионального правительства, напомнив, что 7 января пункты... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:12

2021-01-06T11:12

2021-01-06T11:42

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591202504_0:256:3109:2004_1920x0_80_0_0_b62a509b59ed731fcd092df003f8a780.jpg

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Прививку от COVID-19 сделали более 15 тысяч жителей Московской области, заявили в пресс-службе регионального правительства, напомнив, что 7 января пункты вакцинации от коронавируса будут закрыты.Масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции была запущена в Подмосковье 28 декабря."Прививка (от COVID – ред.) делается добровольно, ее уже поставили более 15 тысяч жителей. Запись на процедуру - через портал "Госуслуг" или по телефону 122", - говорится в сообщении.Пункты вакцинации от коронавируса будут закрыты 7 января, напомнили в пресс-службе. "Во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя Подмосковья", - рассказали там.В Московской области развёрнуто более 90 пунктов вакцинации от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592068689.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество