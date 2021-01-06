https://ria.ru/20210106/pravozaschitniki-1592116913.html

Белорусские правозащитники подсчитали приговоры по "политическим делам"

Белорусские правозащитники подсчитали приговоры по "политическим делам"

Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный белорусскими властями, заявил, что в 2020 году в Белоруссии более 100 человек были осуждены по "уголовным... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:57

2021-01-06T11:57

2021-01-06T11:57

протесты в белоруссии

весна

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный белорусскими властями, заявил, что в 2020 году в Белоруссии более 100 человек были осуждены по "уголовным политическим делам" на фоне прошедших президентских выборов и протестов после них.Правозащитный центр "Весна" с начала избирательной кампании по выборам президента в Белоруссии 2020 года активно следит за уголовными делами, которые носят политически мотивированный характер и которые были возбуждены против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников акций протеста после выборов, отмечается там. Подчеркивается, что сейчас ему известно свыше 650 имен людей из разных регионов страны, которые являются фигурантами таких дел, 166 из них правозащитники признали политическими заключенными."В последние два месяца 2020 года уголовные дела начали передавать в суды. Согласно сведениям, которые удалось собрать "Весне", до конца 2020 года были вынесены минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, которые происходили во время и после президентских выборов", - говорится в сообщении. Правозащитники заявили, что 40 человек осуждены в Минске, восемь - в городах Минской области, семь - в Могилевской области, по 11 - в Витебской и Брестской областях, по 13 - в Гомельской и Гродненской.Эти дела в основном возбуждены по статьям о насилии или угрозе его применения к сотрудникам милиции, сопротивлении сотрудникам милиции, о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, пояснили правозащитники. Также ряд дел касались надругательства над госсимволами, расцененного как хулиганство, оскорбления представителей власти, клеветы. Помимо этого, сообщили в "Весне", рассмотрено первое уголовное дело по обвинению в подготовке массовых беспорядков в Новогрудке и некоторых районах Гродненской области, один из его фигурантов получил семь лет лишения свободы в колонии усиленного режима, что сейчас является самым жестким наказанием по делам, связанным с избирательной кампанией и событиями после нее.По данным госСМИ, после ознакомления прокуроров с материалами уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками и несанкционированными митингами, в суды направлено 259 производств в отношении 309 лиц. Генпрокурор страны Андрей Швед в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявлял о неотвратимости наказания тех, кто "поднял руку" на правоохранителей и государство. По его словам, из этой категории дел рассмотрено судами более 200 уголовных дел, подавляющее большинство лиц привлечены к ответственности с назначением максимальных мер.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Митинги в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/protest-1591961145.html

https://ria.ru/20210105/lukashenko-1592043607.html

минск

белоруссия

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весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире