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В Москве при пожаре погибли два человека
В Москве при пожаре погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в одноэтажном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T18:20
2021-01-06T18:20
2021-01-06T18:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в одноэтажном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.Ранее сообщалось о пожаре, произошедшем в одноэтажном строении по адресу: Рассветная аллея, 5а."Принятыми мерами в 17.32 пожар был локализован и в 18.05 ликвидирован на площади 120 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара погибли два человека", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия