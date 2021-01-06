https://ria.ru/20210106/pozhar-1592152641.html

В Москве при пожаре погибли два человека

В Москве при пожаре погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в одноэтажном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T18:20

2021-01-06T18:20

2021-01-06T18:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в одноэтажном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.Ранее сообщалось о пожаре, произошедшем в одноэтажном строении по адресу: Рассветная аллея, 5а."Принятыми мерами в 17.32 пожар был локализован и в 18.05 ликвидирован на площади 120 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара погибли два человека", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/pozhar-1591998543.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия