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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210106/pozhar-1592104405.html
В Горловке сгорел храм
В Горловке сгорел храм
Храм Святого Василия Великого сгорел в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщили в среду в пресс-службе МЧС ДНР. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T09:30
2021-01-06T09:32
религия и мировоззрение
иван приходько
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донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Храм Святого Василия Великого сгорел в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщили в среду в пресс-службе МЧС ДНР.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Пожар произошел во вторник вечером. Причину возгорания не уточняют. По информации главы администрации Горловки Ивана Приходько, в результате пожара храм "полностью уничтожен", никто не пострадал.Храм святителя Василия Великого в поселке Кондратьевка в Горловке был открыт в 1998 году в помещении бывшего магазина.
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иван приходько, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире

В Горловке сгорел храм

09:30 06.01.2021 (обновлено: 09:32 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны в ДНР
Сотрудники пожарной охраны в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Храм Святого Василия Великого сгорел в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщили в среду в пресс-службе МЧС ДНР.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Горловка, Калининский район, Храм Святого Василия Великого – пожар. Пожаром уничтожены: кровля, перекрытие на площади 375 квадратных метров, семь оконных блоков, три дверных блока, церковное имущество, повреждено три купола. Пожар ликвидирован.

Сообщение пресс-службы МЧС ДНР
Пожар произошел во вторник вечером. Причину возгорания не уточняют. По информации главы администрации Горловки Ивана Приходько, в результате пожара храм "полностью уничтожен", никто не пострадал.
Храм святителя Василия Великого в поселке Кондратьевка в Горловке был открыт в 1998 году в помещении бывшего магазина.
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Религия и мировоззрениеИван ПриходькоДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
 
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