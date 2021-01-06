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В Горловке сгорел храм
В Горловке сгорел храм
Храм Святого Василия Великого сгорел в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщили в среду в пресс-службе МЧС ДНР. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T09:30
2021-01-06T09:30
2021-01-06T09:32
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Храм Святого Василия Великого сгорел в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщили в среду в пресс-службе МЧС ДНР.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Пожар произошел во вторник вечером. Причину возгорания не уточняют. По информации главы администрации Горловки Ивана Приходько, в результате пожара храм "полностью уничтожен", никто не пострадал.Храм святителя Василия Великого в поселке Кондратьевка в Горловке был открыт в 1998 году в помещении бывшего магазина.
https://ria.ru/20200904/pozhar-1576713018.html
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