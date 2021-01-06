https://ria.ru/20210106/polnyy-besporyadok--spetskor-ria-novosti-ob-obstanovke-u-sten-kapitoliya-1592172239.html
“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказал об обстановке у стен Капитолия в Вашингтоне. По его словам, протестующие, поддерживающие Трампа, пытались забраться на внешний периметр здания. По некоторым данным, несколько человек ворвались в Капитолий и окружили зал сената.
2021-01-06T23:17
2021-01-06T23:17
2021-01-06T23:17
видео
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Также сообщается, что у здания происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции.
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РИА Новости
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“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
2021-01-06T23:17
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, видео
“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказал об обстановке у стен Капитолия в Вашингтоне. По его словам, протестующие, поддерживающие Трампа, пытались забраться на внешний периметр здания. По некоторым данным, несколько человек ворвались в Капитолий и окружили зал сената.
2021-01-06T23:17
true
PT0M36S
“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказал об обстановке у стен Капитолия в Вашингтоне. По его словам, протестующие, поддерживающие Трампа, пытались забраться на внешний периметр здания. По некоторым данным, несколько человек ворвались в Капитолий и окружили зал сената.
Также сообщается, что у здания происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции.