https://ria.ru/20210106/polnyy-besporyadok--spetskor-ria-novosti-ob-obstanovke-u-sten-kapitoliya-1592172239.html

“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия

“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия

Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказал об обстановке у стен Капитолия в Вашингтоне. По его словам, протестующие, поддерживающие Трампа, пытались забраться на внешний периметр здания. По некоторым данным, несколько человек ворвались в Капитолий и окружили зал сената.

2021-01-06T23:17

2021-01-06T23:17

2021-01-06T23:17

видео

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Также сообщается, что у здания происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции.

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2021

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