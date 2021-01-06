Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210106/pesni-1592104835.html
В РАО сравнили авторские сборы за популярные новогодние песни
В РАО сравнили авторские сборы за популярные новогодние песни
Авторские сборы за публичное исполнение любимой россиянами новогодней песни "Пять минут" за последние несколько лет в полтора раза больше, чем за композиции... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T09:36
2021-01-06T16:03
культура
музыка
сергей филиппов
алексей рыжов
abba
дискотека авария
российское авторское общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575334556_0:160:1470:987_1920x0_80_0_0_2c3e2e52a79b3e16f58b427fd74e6bb7.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Авторские сборы за публичное исполнение любимой россиянами новогодней песни "Пять минут" за последние несколько лет в полтора раза больше, чем за композиции "Happy New Year" и "Last Christmas", рассказал РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель Управления распределения вознаграждения Российского авторского общества (РАО) Сергей Филиппов.Слова песни "Пять минут" написал Владимир Лившиц, а музыку сочинил композитор Анатолс Лиепиньш — в реестре РАО он указан под именем Анатолий Лепин. Оба автора скончались, но у них есть наследники.Филиппов рассказал, что к песне "Пять минут" по авторским сборам можно приравнять не менее популярную композицию "Новогодняя" ("Новый год к нам мчится...") в исполнении группы "Дискотека Авария"."Автором музыки и текста "Новогодней" является Алексей Рыжов, права которого зарегистрированы в РАО. Но сообщать о собираемых и выплачиваемых вознаграждениях в силу обстоятельств соблюдения коммерческой тайны не представляется возможным, каждый автор текста и композитор получает эту информацию в своем личном кабинете на официальном сайте РАО", — отметил Филиппов.
https://ria.ru/20210105/obschestvo-1592019818.html
https://ria.ru/20210102/trendy-1591842062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575334556_105:0:1470:1024_1920x0_80_0_0_0f822787e90d0dd16e89c392148a643a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, сергей филиппов, алексей рыжов, abba, дискотека авария, российское авторское общество

В РАО сравнили авторские сборы за популярные новогодние песни

09:36 06.01.2021 (обновлено: 16:03 06.01.2021)
 
© Мосфильм (1956)Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Кадр из фильма Карнавальная ночь - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Мосфильм (1956)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Авторские сборы за публичное исполнение любимой россиянами новогодней песни "Пять минут" за последние несколько лет в полтора раза больше, чем за композиции "Happy New Year" и "Last Christmas", рассказал РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель Управления распределения вознаграждения Российского авторского общества (РАО) Сергей Филиппов.

"По нашей трехлетней статистике, авторские сборы за песню "Пять минут" из кинофильма "Карнавальная ночь" в полтора раза больше, чем за популярные иностранные композиции "Happy New Year" (1980) шведской группы ABBA и "Last Christmas" (1984) британского поп-дуэта Wham!", — сказал Филиппов.

Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 08:04Новый год—2021
Социологи выяснили, чего боятся россияне в 2021 году
Слова песни "Пять минут" написал Владимир Лившиц, а музыку сочинил композитор Анатолс Лиепиньш — в реестре РАО он указан под именем Анатолий Лепин. Оба автора скончались, но у них есть наследники.
Филиппов рассказал, что к песне "Пять минут" по авторским сборам можно приравнять не менее популярную композицию "Новогодняя" ("Новый год к нам мчится...") в исполнении группы "Дискотека Авария".
"Автором музыки и текста "Новогодней" является Алексей Рыжов, права которого зарегистрированы в РАО. Но сообщать о собираемых и выплачиваемых вознаграждениях в силу обстоятельств соблюдения коммерческой тайны не представляется возможным, каждый автор текста и композитор получает эту информацию в своем личном кабинете на официальном сайте РАО", — отметил Филиппов.
Работа парикмахера в студии красоты - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 18:38Новый год—2021
Стилисты назвали тренды 2021 года
 
КультураМузыкаСергей ФилипповАлексей РыжовABBAДискотека АварияРоссийское авторское общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, есть пострадавшие
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
05:32CNN: Трамп изначально отказывался разворачивать нацгвардию в Вашингтоне
Лента новостейМолния