https://ria.ru/20210106/pesni-1592104835.html

В РАО сравнили авторские сборы за популярные новогодние песни

В РАО сравнили авторские сборы за популярные новогодние песни

Авторские сборы за публичное исполнение любимой россиянами новогодней песни "Пять минут" за последние несколько лет в полтора раза больше, чем за композиции... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T09:36

2021-01-06T09:36

2021-01-06T16:03

культура

музыка

сергей филиппов

алексей рыжов

abba

дискотека авария

российское авторское общество

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Авторские сборы за публичное исполнение любимой россиянами новогодней песни "Пять минут" за последние несколько лет в полтора раза больше, чем за композиции "Happy New Year" и "Last Christmas", рассказал РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель Управления распределения вознаграждения Российского авторского общества (РАО) Сергей Филиппов.Слова песни "Пять минут" написал Владимир Лившиц, а музыку сочинил композитор Анатолс Лиепиньш — в реестре РАО он указан под именем Анатолий Лепин. Оба автора скончались, но у них есть наследники.Филиппов рассказал, что к песне "Пять минут" по авторским сборам можно приравнять не менее популярную композицию "Новогодняя" ("Новый год к нам мчится...") в исполнении группы "Дискотека Авария"."Автором музыки и текста "Новогодней" является Алексей Рыжов, права которого зарегистрированы в РАО. Но сообщать о собираемых и выплачиваемых вознаграждениях в силу обстоятельств соблюдения коммерческой тайны не представляется возможным, каждый автор текста и композитор получает эту информацию в своем личном кабинете на официальном сайте РАО", — отметил Филиппов.

https://ria.ru/20210105/obschestvo-1592019818.html

https://ria.ru/20210102/trendy-1591842062.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, сергей филиппов, алексей рыжов, abba, дискотека авария, российское авторское общество