https://ria.ru/20210106/pens-1592164674.html
Пенс отверг призыв Трампа не засчитывать "неправильные" голоса выборщиков
Пенс отверг призыв Трампа не засчитывать "неправильные" голоса выборщиков
Вице-президент США Майк Пенс, которого действующий глава государства Дональд Трамп просил вмешаться в процесс утверждения в конгрессе итогов выборов, отказался... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T20:59
2021-01-06T20:59
2021-01-06T21:53
сша
в мире
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майк пенс
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс, которого действующий глава государства Дональд Трамп просил вмешаться в процесс утверждения в конгрессе итогов выборов, отказался отклонять голоса выборщиков.По его словам, некоторые полагают, что как вице-президент он "должен иметь возможность принять или отвергнуть голоса выборщиков в одностороннем порядке". Другие же считают, что результаты голосования "никогда не должны оспаривать на общей сессии конгресса", добавил Пенс. "После внимательного изучения Конституции, наших законов и истории я считаю, что ни один из этих взглядов не является верным", — резюмировал вице-президент.Он обещал сделать так, чтобы возражения против утверждения итогов выборов заслушали в конгрессе должным образом. Вице-президент подчеркнул, что разделяет обеспокоенность миллионов граждан относительно честности выборов.Обсуждение итогов избирательного процесса в конгрессе уже стартовало, Пенс как президент сената должен утвердить их вместе с обеими палатами. Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете. Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
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сша, в мире, майк пенс, дональд трамп
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости.
Вице-президент США Майк Пенс
, которого действующий глава государства Дональд Трамп
просил вмешаться в процесс утверждения в конгрессе итогов выборов, отказался отклонять голоса выборщиков.
"Мое обдуманное суждение таково: моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не дает мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет", — говорится в заявлении Пенса, который назвал свою роль "в основном церемониальной".
По его словам, некоторые полагают, что как вице-президент он "должен иметь возможность принять или отвергнуть голоса выборщиков в одностороннем порядке". Другие же считают, что результаты голосования "никогда не должны оспаривать на общей сессии конгресса", добавил Пенс.
"После внимательного изучения Конституции, наших законов и истории я считаю, что ни один из этих взглядов не является верным", — резюмировал вице-президент.
Он обещал сделать так, чтобы возражения против утверждения итогов выборов заслушали в конгрессе должным образом. Вице-президент подчеркнул, что разделяет обеспокоенность миллионов граждан относительно честности выборов.
Обсуждение итогов избирательного процесса в конгрессе уже стартовало, Пенс как президент сената должен утвердить их вместе с обеими палатами. Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.
В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас
. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.
Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия
пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену
. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.
По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.