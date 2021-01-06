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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210106/patriarkh-1592106014.html
Патриарх Кирилл обратился к верующим с рождественским посланием
Патриарх Кирилл обратился к верующим с рождественским посланием
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в канун Рождества призвал верующих молиться за болеющих коронавирусом и помогать ближним. Его послание опубликовали на... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T09:54
2021-01-06T13:33
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
религия и мировоззрение
россия
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в канун Рождества призвал верующих молиться за болеющих коронавирусом и помогать ближним. Его послание опубликовали на сайте Русской православной церкви.Рождество Христово встретят 7 января в Русской православной, а также некоторых поместных православных церквях, католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником, пожелал крепкого здоровья, "неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога".Он отметил, что многие люди не ходят в храмы "из-за вредоносного поветрия". "Вознесем о них прошения милосердному Творцу, дабы он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни", — призвал предстоятель Русской церкви.Также он посоветовал оказать помощь больным коронавирусом, поскольку "не тесно Богу в сердце человека", если оно наполнено любовью. "Пусть святые дни праздника станут для нас особым временем для совершения добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим родившегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий", — заключил патриарх.В храмах Русской православной церкви 6 января проводят праздничные богослужения: утром — царские часы, великую вечерню и литургию Василия Великого, вечером — всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.Как сообщили в Московской патриархии, рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прямая трансляция начнется в 23 часа по Москве на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас". В этом году из-за эпидемии на патриаршее богослужение не пустят людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.Несмотря на большое скопление людей, которое обычно происходит в православных храмах на рождественских службах, в Русской православной церкви допустили закрытие церквей для прихожан только в случае введения режима чрезвычайной ситуации. Также в связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться к настоятелю, а если он не прислушается — к архиерею.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210106/sochelnik-1592105834.html
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Патриарх Кирилл обратился к верующим с рождественским посланием

09:54 06.01.2021 (обновлено: 13:33 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в канун Рождества призвал верующих молиться за болеющих коронавирусом и помогать ближним. Его послание опубликовали на сайте Русской православной церкви.
Рождество Христово встретят 7 января в Русской православной, а также некоторых поместных православных церквях, католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником, пожелал крепкого здоровья, "неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога".

"Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье
патриарх Московский и вся Руси Кирилл
Он отметил, что многие люди не ходят в храмы "из-за вредоносного поветрия".
"Вознесем о них прошения милосердному Творцу, дабы он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни", — призвал предстоятель Русской церкви.
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Также он посоветовал оказать помощь больным коронавирусом, поскольку "не тесно Богу в сердце человека", если оно наполнено любовью.
"Пусть святые дни праздника станут для нас особым временем для совершения добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим родившегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий", — заключил патриарх.
В храмах Русской православной церкви 6 января проводят праздничные богослужения: утром — царские часы, великую вечерню и литургию Василия Великого, вечером — всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.
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Как сообщили в Московской патриархии, рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прямая трансляция начнется в 23 часа по Москве на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас". В этом году из-за эпидемии на патриаршее богослужение не пустят людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.
Несмотря на большое скопление людей, которое обычно происходит в православных храмах на рождественских службах, в Русской православной церкви допустили закрытие церквей для прихожан только в случае введения режима чрезвычайной ситуации. Также в связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться к настоятелю, а если он не прислушается — к архиерею.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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