https://ria.ru/20210106/pandemiya-1592169439.html

Володин ответил на заявление Лондона о "победе" России в пандемии

Володин ответил на заявление Лондона о "победе" России в пандемии

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин надеется, что у всех откроются глаза на политику Великобритании после слов ее посла в США Карен Пирс о том,... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T22:28

2021-01-06T22:28

2021-01-06T23:29

карен пирс

госдума рф

сша

вячеслав володин

лондон

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:98:3018:1795_1920x0_80_0_0_347b067b831eae487054bb999a225f3e.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин надеется, что у всех откроются глаза на политику Великобритании после слов ее посла в США Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии.Ранее Пирс в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.Володин назвал данную позицию человеконенавистнической."Надеюсь, у многих откроются глаза на политику Великобритании и их союзников. Мы помним, что Великобритания была одним из инициаторов обвинений и санкций против России. Теперь они боятся превосходства наших стран над так называемыми "открытыми рынками", желают нашим гражданам умереть от пандемии", — цитирует Володина сайт Госдумы.По словам Володина, если в ближайшее время заявление посла не будет дезавуировано Лондоном, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению к россиянам и гражданам Китая.Володин отметил, что ни один представитель власти США не осудил данное заявление."Это еще раз говорит о том, что США и Великобритания не хотят развития нашей страны и будут делать все, чтобы мы не только не получили технологического превосходства, но и не могли эффективно бороться с вызовами пандемии. Поэтому будущее России может быть только как сильного суверенного государства с высокотехнологичной экономикой", — добавил Володин.

https://ria.ru/20210106/pandemiya-1592161848.html

сша

лондон

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карен пирс, госдума рф, сша, вячеслав володин, лондон, китай