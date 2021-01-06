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https://ria.ru/20210106/pandemiya-1592169439.html
Володин ответил на заявление Лондона о "победе" России в пандемии
Володин ответил на заявление Лондона о "победе" России в пандемии
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин надеется, что у всех откроются глаза на политику Великобритании после слов ее посла в США Карен Пирс о том,... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T22:28
2021-01-06T23:29
карен пирс
госдума рф
сша
вячеслав володин
лондон
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин надеется, что у всех откроются глаза на политику Великобритании после слов ее посла в США Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии.Ранее Пирс в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.Володин назвал данную позицию человеконенавистнической."Надеюсь, у многих откроются глаза на политику Великобритании и их союзников. Мы помним, что Великобритания была одним из инициаторов обвинений и санкций против России. Теперь они боятся превосходства наших стран над так называемыми "открытыми рынками", желают нашим гражданам умереть от пандемии", — цитирует Володина сайт Госдумы.По словам Володина, если в ближайшее время заявление посла не будет дезавуировано Лондоном, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению к россиянам и гражданам Китая.Володин отметил, что ни один представитель власти США не осудил данное заявление."Это еще раз говорит о том, что США и Великобритания не хотят развития нашей страны и будут делать все, чтобы мы не только не получили технологического превосходства, но и не могли эффективно бороться с вызовами пандемии. Поэтому будущее России может быть только как сильного суверенного государства с высокотехнологичной экономикой", — добавил Володин.
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карен пирс, госдума рф, сша, вячеслав володин, лондон, китай

Володин ответил на заявление Лондона о "победе" России в пандемии

22:28 06.01.2021 (обновлено: 23:29 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин надеется, что у всех откроются глаза на политику Великобритании после слов ее посла в США Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии.
Ранее Пирс в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.
Володин назвал данную позицию человеконенавистнической.
"Надеюсь, у многих откроются глаза на политику Великобритании и их союзников. Мы помним, что Великобритания была одним из инициаторов обвинений и санкций против России. Теперь они боятся превосходства наших стран над так называемыми "открытыми рынками", желают нашим гражданам умереть от пандемии", — цитирует Володина сайт Госдумы.
По словам Володина, если в ближайшее время заявление посла не будет дезавуировано Лондоном, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению к россиянам и гражданам Китая.
Володин отметил, что ни один представитель власти США не осудил данное заявление.
"Это еще раз говорит о том, что США и Великобритания не хотят развития нашей страны и будут делать все, чтобы мы не только не получили технологического превосходства, но и не могли эффективно бороться с вызовами пандемии. Поэтому будущее России может быть только как сильного суверенного государства с высокотехнологичной экономикой", — добавил Володин.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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Карен ПирсГосдума РФСШАВячеслав ВолодинЛондонКитай
 
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