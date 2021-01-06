https://ria.ru/20210106/pandemiya-1592161848.html

В Совфеде раскритиковали посла Британии за слова о "победителях" пандемии

В Совфеде раскритиковали посла Британии за слова о "победителях" пандемии

Позиция посла Великобритании, заявившей о недопустимости усиления конкурентного преимущества России и Китая, вредит борьбе с пандемией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T20:28

2021-01-06T20:28

2021-01-06T20:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

карен пирс

сергей цеков

великобритания

китай

сша

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Позиция посла Великобритании, заявившей о недопустимости усиления конкурентного преимущества России и Китая, вредит борьбе с пандемией, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Цеков.Посол Великобритании в США Карен Пирс ранее в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса."Это характерно для всей британской и американской политической элиты - позволять себе такие заявления, по своей абсурдности превышающие всё возможное. В сложившейся ситуации, когда все мировое сообщество борется с таким злом, как коронавирус, все страны должны сплотиться, чтобы сообща победить его. Однако в данном случае посол предпочитает мериться преимуществами в конкуренции, хотя это только вредит борьбе с пандемией коронавируса", - заявил Цеков.По его мнению, такие заявления явственно свидетельствуют о крушении всего англосаксонского мироустройства, которое навязывалось миру в последние 70 лет.

https://ria.ru/20201229/mid-1591480529.html

россия

великобритания

китай

сша

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, карен пирс, сергей цеков, великобритания, китай, сша, в мире