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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/pandemiya-1592161848.html
В Совфеде раскритиковали посла Британии за слова о "победителях" пандемии
В Совфеде раскритиковали посла Британии за слова о "победителях" пандемии
Позиция посла Великобритании, заявившей о недопустимости усиления конкурентного преимущества России и Китая, вредит борьбе с пандемией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T20:28
2021-01-06T20:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
карен пирс
сергей цеков
великобритания
китай
сша
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Позиция посла Великобритании, заявившей о недопустимости усиления конкурентного преимущества России и Китая, вредит борьбе с пандемией, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Цеков.Посол Великобритании в США Карен Пирс ранее в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса."Это характерно для всей британской и американской политической элиты - позволять себе такие заявления, по своей абсурдности превышающие всё возможное. В сложившейся ситуации, когда все мировое сообщество борется с таким злом, как коронавирус, все страны должны сплотиться, чтобы сообща победить его. Однако в данном случае посол предпочитает мериться преимуществами в конкуренции, хотя это только вредит борьбе с пандемией коронавируса", - заявил Цеков.По его мнению, такие заявления явственно свидетельствуют о крушении всего англосаксонского мироустройства, которое навязывалось миру в последние 70 лет.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, карен пирс, сергей цеков, великобритания, китай, сша, в мире

В Совфеде раскритиковали посла Британии за слова о "победителях" пандемии

20:28 06.01.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Позиция посла Великобритании, заявившей о недопустимости усиления конкурентного преимущества России и Китая, вредит борьбе с пандемией, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Цеков.
Посол Великобритании в США Карен Пирс ранее в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.
"Это характерно для всей британской и американской политической элиты - позволять себе такие заявления, по своей абсурдности превышающие всё возможное. В сложившейся ситуации, когда все мировое сообщество борется с таким злом, как коронавирус, все страны должны сплотиться, чтобы сообща победить его. Однако в данном случае посол предпочитает мериться преимуществами в конкуренции, хотя это только вредит борьбе с пандемией коронавируса", - заявил Цеков.
По его мнению, такие заявления явственно свидетельствуют о крушении всего англосаксонского мироустройства, которое навязывалось миру в последние 70 лет.
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