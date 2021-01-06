https://ria.ru/20210106/novaya-1591369518.html
"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года
"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года
"Пришел новый год, и теперь я точно похудею и займусь спортом": почему нам важно иметь какую-то точку старта? Как начать ограничения в калориях (когда зима и хочется есть), и почему хобби, сон и секс - это очень важно? С врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной разбираемся, что нас мотивирует, и как подготовить себя к снижению веса.
2021-01-06T12:00
2021-01-06T12:00
2021-01-06T12:00
правда тела
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591369001_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_60c8ab0ad8a5052c18a2112a8f6de869.png
"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года
"Пришел новый год, и теперь я точно похудею и займусь спортом": почему нам важно иметь какую-то точку старта? Как начать ограничения в калориях (когда зима и хочется есть), и почему хобби, сон и секс - это очень важно? С врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной разбираемся, что нас мотивирует, и как подготовить себя к снижению веса.
audio/mpeg
"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года
"Пришел новый год, и теперь я точно похудею и займусь спортом": почему нам важно иметь какую-то точку старта? Как начать ограничения в калориях (когда зима и хочется есть), и почему хобби, сон и секс - это очень важно? С врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной разбираемся, что нас мотивирует, и как подготовить себя к снижению веса.
audio/mpeg
01:25 ”Человеку важно иметь какую-то заданную точку старта”: так ли это03:30 “Сама по себе мотивация не играет роли при долгосрочном результате”04:50 Как работает отрицательная мотивация 09:00 Почему главная мотивация - это потребность в здоровье и в сексуальности12:07 “Концепция потока” (мнение Ильи Переседова)16:19 “Правильно себя эмоционально и содержательно подготовить”18:30 “Надо наметить, каким ты хочешь быть через 5 лет”20:30 Как начинать ограничения в калориях, когда зима и хочется есть23:30 Почему нужно продумать для себя хобби ( и это связано с похудением)25:30 Почему во время снижения веса необходим хороший сонПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591369001_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_cd2f1f616003db8702c0b5890253a8f1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года
"Пришел новый год, и теперь я точно похудею и займусь спортом": почему нам важно иметь какую-то точку старта? Как начать ограничения в калориях (когда зима и хочется есть), и почему хобби, сон и секс - это очень важно? С врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной разбираемся, что нас мотивирует, и как подготовить себя к снижению веса.
01:25 ”Человеку важно иметь какую-то заданную точку старта”: так ли это
03:30 “Сама по себе мотивация не играет роли при долгосрочном результате”
04:50 Как работает отрицательная мотивация
09:00 Почему главная мотивация - это потребность в здоровье и в сексуальности
12:07 “Концепция потока” (мнение Ильи Переседова)
16:19 “Правильно себя эмоционально и содержательно подготовить”
18:30 “Надо наметить, каким ты хочешь быть через 5 лет”
20:30 Как начинать ограничения в калориях, когда зима и хочется есть
23:30 Почему нужно продумать для себя хобби ( и это связано с похудением)
25:30 Почему во время снижения веса необходим хороший сон
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос
и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене