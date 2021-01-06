https://ria.ru/20210106/novaya-1591369518.html

"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года

"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года

"Пришел новый год, и теперь я точно похудею и займусь спортом": почему нам важно иметь какую-то точку старта? Как начать ограничения в калориях (когда зима и хочется есть), и почему хобби, сон и секс - это очень важно? С врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной разбираемся, что нас мотивирует, и как подготовить себя к снижению веса.

2021-01-06T12:00

2021-01-06T12:00

2021-01-06T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года "Пришел новый год, и теперь я точно похудею и займусь спортом": почему нам важно иметь какую-то точку старта? Как начать ограничения в калориях (когда зима и хочется есть), и почему хобби, сон и секс - это очень важно? С врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной разбираемся, что нас мотивирует, и как подготовить себя к снижению веса. audio/mpeg

"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года "Пришел новый год, и теперь я точно похудею и займусь спортом": почему нам важно иметь какую-то точку старта? Как начать ограничения в калориях (когда зима и хочется есть), и почему хобби, сон и секс - это очень важно? С врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной разбираемся, что нас мотивирует, и как подготовить себя к снижению веса. audio/mpeg

01:25 ”Человеку важно иметь какую-то заданную точку старта”: так ли это03:30 “Сама по себе мотивация не играет роли при долгосрочном результате”04:50 Как работает отрицательная мотивация 09:00 Почему главная мотивация - это потребность в здоровье и в сексуальности12:07 “Концепция потока” (мнение Ильи Переседова)16:19 “Правильно себя эмоционально и содержательно подготовить”18:30 “Надо наметить, каким ты хочешь быть через 5 лет”20:30 Как начинать ограничения в калориях, когда зима и хочется есть23:30 Почему нужно продумать для себя хобби ( и это связано с похудением)25:30 Почему во время снижения веса необходим хороший сонПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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