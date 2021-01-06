https://ria.ru/20210106/nazaret-1592105506.html

Историки объяснили, почему дом Святого Семейства можно считать подлинным

Историки объяснили, почему дом Святого Семейства можно считать подлинным

В канун христианских праздников историки и богословы Святой Земли традиционно возвращаются к теме подлинности почитаемых христианами мест, и в силу... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T09:53

2021-01-06T09:53

2021-01-06T09:53

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв - РИА Новости. В канун христианских праздников историки и богословы Святой Земли традиционно возвращаются к теме подлинности почитаемых христианами мест, и в силу драматической истории древней Палестины оригинальные памятники времён Христа, в частности дом Святого Семейства, имели больше возможностей сохраниться в Назарете именно потому, что город был глубоко провинциальным и не разрушался до основания в конце I и начале II века нашей эры, как это произошло с Иерусалимом, считает богослов и историк, служащий на Святой земле дьякон Александр Занемонец."В отношении Святой земли в разных местах ситуация разная. Потому что Иерусалим был римлянами в семидесятом году первого века совершенно разрушен и перепахан. Никакого местного населения еврейского: ни собственно иудейского, ни еврейского христианского населения не осталось, город был развалинами, после... через сто лет город отстраивается совершенно другим населением. Так что в Иерусалиме вот это предание, оно действительно было проблемным", - сказал Занемонец в интервью РИА Новости.Официальный статус христианские святыни в Иерусалиме получили в четвёртом веке нашей эры, когда туда с целью найти место казни и погребения Христа прибыла византийская императрица Елена. Занемонец считает, что ей пришлось задействовать археологов, чтобы найти места, которые сегодня почитаются христианами всего мира как Голгофа, Гроб Господень и место обретения Животворящего Креста. Участие специалистов потребовалось императрице потому, что после восстания Бар Кохбы в 130 году нашей эры город был разрушен, а население изгнано со своих мест, и таким образом, прервалась устная традиция, сохраняющая память. В Назарете же, по мнению историка, еще со времён Христа обосновалась первая община иудохристиан, которая передала память о почитаемых местах в городе через несколько поколений."И поскольку сохраняется еврейское население, сохраняется и предание. И считается, что часто очень вот эти ранние христианские храмы в Галилее – они находятся на том месте, где была первая христианская община, а первые христианские общины строили свои храмы, свои домовые церкви, можно сказать, там, где происходили сами евангельские события", - считает Занемонец. В отличие от христианских святынь Иерусалима, в Назарете никогда не возникало разночтений относительно мест, связанных с биографией Христа. И этим, по словам исследователя, он отличается от Иерусалима, где обычно сразу несколько древних руин оспаривали друг у друга право считаться аутентичными свидетелями евангельской истории."В раннехристианском предании вот тот храм христианский, который и сегодня стоит в Назарете, обозначая место Благовещенья, почитался – с первых веков почитался! – как место дома Марии и Иосифа, и, соответственно, детства и отрочества, возможно, самого Христа. Другого места, которое бы в Назарете почиталось как дом Иисуса или дом Марии, не было", - рассказал Занемонец.Специалисты отмечают, что в Назарете над основаниями и руинами стен этого дома первого века последовательно строились и византийская базилика V века, и католический храм времён владычества крестоносцев. Сейчас на этом месте стоит построенный уже в XX веке Храм Благовещения, причём непосредственно над святыней располагается францисканский монастырь Сестёр Назарета. Каменный фундамент и стены почитаемой святыни дают еще больше оснований предположить, что этот дом был построен Иосифом Обручником для своей семьи, поскольку вопреки сложившейся традиции, отчим Иисуса был не плотником, а каменщиком, считают специалисты.Дом семьи I века среднего достатка был одноэтажным и строился на естественном скальном фундаменте, строение, по мнению экспертов, обязательно имело внутренний двор."В нашем регионе вообще понятие дворика обязательно, начиная с периода железа, когда появляются так называемые типичные четырехкомнатные дома, причём одной комнатой называется именно двор, и по периметру располагаются ещё три помещения", - рассказал историк.По мнению специалистов, почитание святых мест Назарета началось еще во времена Девы Марии, вокруг которой формировалась первая община христиан, получившая информацию из первых уст, от матери Христа, и сумела сохранить ее до появления здесь первых христианских храмов.

https://ria.ru/20200906/vifsaida-1576802184.html

https://ria.ru/20200314/1568578201.html

https://ria.ru/20200819/1575953246.html

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, рождество христово, иерусалим