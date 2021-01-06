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Специалист назвал опасность беспроводных наушников
Специалист назвал опасность беспроводных наушников
Беспроводные наушники, как и другие подобные устройства, излучают низкочастотное электромагнитное поле. Однозначных доказательств их негативного влияния на... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T01:17
2021-01-06T01:17
антон куканов
наушники
роскачество
технологии
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Беспроводные наушники, как и другие подобные устройства, излучают низкочастотное электромагнитное поле. Однозначных доказательств их негативного влияния на здоровье нет, но не доказана и безвредность, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Если вы все же опасаетесь за свое здоровье, следует ограничивать время использования таких наушников - не ходить в них сутки напролет и не засыпать в них.Он напомнил, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно воздействует на слух, особенно если долго пользоваться наушниками. "В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трех часов в день, максимум – два часа подряд и не на максимальной громкости", - советует Куканов.
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антон куканов, наушники, роскачество, технологии

Специалист назвал опасность беспроводных наушников

01:17 06.01.2021
 
© Depositphotos / VAKSMANPROБеспроводные наушники
Беспроводные наушники - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Depositphotos / VAKSMANPRO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Беспроводные наушники, как и другие подобные устройства, излучают низкочастотное электромагнитное поле. Однозначных доказательств их негативного влияния на здоровье нет, но не доказана и безвредность, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы. Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск", - отмечает эксперт.
Если вы все же опасаетесь за свое здоровье, следует ограничивать время использования таких наушников - не ходить в них сутки напролет и не засыпать в них.
Он напомнил, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно воздействует на слух, особенно если долго пользоваться наушниками. "В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трех часов в день, максимум – два часа подряд и не на максимальной громкости", - советует Куканов.
Девушка в наушниках - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа 2020, 02:20
Названа опасность беспроводных наушников
 
Антон КукановнаушникиРоскачествоТехнологии
 
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