https://ria.ru/20210106/naushniki-1592090204.html

Специалист назвал опасность беспроводных наушников

Специалист назвал опасность беспроводных наушников

Беспроводные наушники, как и другие подобные устройства, излучают низкочастотное электромагнитное поле. Однозначных доказательств их негативного влияния на... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T01:17

2021-01-06T01:17

2021-01-06T01:17

антон куканов

наушники

роскачество

технологии

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Беспроводные наушники, как и другие подобные устройства, излучают низкочастотное электромагнитное поле. Однозначных доказательств их негативного влияния на здоровье нет, но не доказана и безвредность, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Если вы все же опасаетесь за свое здоровье, следует ограничивать время использования таких наушников - не ходить в них сутки напролет и не засыпать в них.Он напомнил, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно воздействует на слух, особенно если долго пользоваться наушниками. "В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трех часов в день, максимум – два часа подряд и не на максимальной громкости", - советует Куканов.

https://ria.ru/20200822/naushniki-1576118638.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон куканов, наушники, роскачество, технологии