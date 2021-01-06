Специалист назвал опасность беспроводных наушников
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Беспроводные наушники, как и другие подобные устройства, излучают низкочастотное электромагнитное поле. Однозначных доказательств их негативного влияния на здоровье нет, но не доказана и безвредность, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы. Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск", - отмечает эксперт.
Если вы все же опасаетесь за свое здоровье, следует ограничивать время использования таких наушников - не ходить в них сутки напролет и не засыпать в них.
Он напомнил, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно воздействует на слух, особенно если долго пользоваться наушниками. "В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трех часов в день, максимум – два часа подряд и не на максимальной громкости", - советует Куканов.
22 августа 2020, 02:20Названа опасность беспроводных наушников