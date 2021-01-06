https://ria.ru/20210106/mks-1592152099.html

Космический грузовик Cygnus покинул МКС после трех месяцев на орбите

Космический грузовик Cygnus покинул МКС после трех месяцев на орбите

Грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T18:15

2021-01-06T18:15

2021-01-06T18:19

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

cygnus

наса

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.Принадлежащий компании Northrop Grumman корабль прибыл на МКС в октябре, он доставил на орбиту новый туалет, экспериментальное устройство для получения питьевой воды из мочи, редис для космической теплицы и другие научные эксперименты.Процедура отбытия корабля с МКС началась ранее в среду, когда при помощи механического манипулятора Canadarm-2 он был отстыкован от космической станции, отведен на безопасное расстояние и сориентирован для отбытия с орбиты. Команда "отпустить" Cygnus манипулятор Canadarm-2 получил в 10.10 по времени Восточного побережья США (18.10 мск).Как сообщили в НАСА, покинув МКС, Cygnus будет оставаться на орбите до 26 января. В предстоящие две недели на его борту будут продолжаться научные эксперименты, в том числе по поведению огня в замкнутом пространстве космического корабля, после чего Cygnus сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.

https://ria.ru/20201207/kosmonavt-1588009685.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, наса