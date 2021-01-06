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Наука
https://ria.ru/20210106/mks-1592152099.html
Космический грузовик Cygnus покинул МКС после трех месяцев на орбите
Космический грузовик Cygnus покинул МКС после трех месяцев на орбите
Грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T18:15
2021-01-06T18:19
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
cygnus
наса
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.Принадлежащий компании Northrop Grumman корабль прибыл на МКС в октябре, он доставил на орбиту новый туалет, экспериментальное устройство для получения питьевой воды из мочи, редис для космической теплицы и другие научные эксперименты.Процедура отбытия корабля с МКС началась ранее в среду, когда при помощи механического манипулятора Canadarm-2 он был отстыкован от космической станции, отведен на безопасное расстояние и сориентирован для отбытия с орбиты. Команда "отпустить" Cygnus манипулятор Canadarm-2 получил в 10.10 по времени Восточного побережья США (18.10 мск).Как сообщили в НАСА, покинув МКС, Cygnus будет оставаться на орбите до 26 января. В предстоящие две недели на его борту будут продолжаться научные эксперименты, в том числе по поведению огня в замкнутом пространстве космического корабля, после чего Cygnus сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, наса

Космический грузовик Cygnus покинул МКС после трех месяцев на орбите

18:15 06.01.2021 (обновлено: 18:19 06.01.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерРасстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции
Расстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.
Принадлежащий компании Northrop Grumman корабль прибыл на МКС в октябре, он доставил на орбиту новый туалет, экспериментальное устройство для получения питьевой воды из мочи, редис для космической теплицы и другие научные эксперименты.
Процедура отбытия корабля с МКС началась ранее в среду, когда при помощи механического манипулятора Canadarm-2 он был отстыкован от космической станции, отведен на безопасное расстояние и сориентирован для отбытия с орбиты. Команда "отпустить" Cygnus манипулятор Canadarm-2 получил в 10.10 по времени Восточного побережья США (18.10 мск).
Как сообщили в НАСА, покинув МКС, Cygnus будет оставаться на орбите до 26 января. В предстоящие две недели на его борту будут продолжаться научные эксперименты, в том числе по поведению огня в замкнутом пространстве космического корабля, после чего Cygnus сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.
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НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusНАСА
 
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