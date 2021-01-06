В Минске во вторник задержали более десяти участников акций протеста
10:07 06.01.2021 (обновлено: 10:10 06.01.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали более десятка граждан в Минске во вторник за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"За участие в несанкционированных мероприятиях вчера было задержано более десяти человек. Некоторые из них оказали неповиновение сотрудникам милиции при проведении разбирательства", - сообщила Ганусевич.
На сайте не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна" сообщается о 16 задержанных в Минске накануне вечером во время дворовых акций протеста – "встреч соседей". Почти все задержанные были доставлены в Первомайское РУВД.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.