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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210106/minsk-1592107526.html
В Минске во вторник задержали более десяти участников акций протеста
В Минске во вторник задержали более десяти участников акций протеста
Правоохранители задержали более десятка граждан в Минске во вторник за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила РИА Новости в среду официальный... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T10:07
2021-01-06T10:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали более десятка граждан в Минске во вторник за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич."За участие в несанкционированных мероприятиях вчера было задержано более десяти человек. Некоторые из них оказали неповиновение сотрудникам милиции при проведении разбирательства", - сообщила Ганусевич.На сайте не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна" сообщается о 16 задержанных в Минске накануне вечером во время дворовых акций протеста – "встреч соседей". Почти все задержанные были доставлены в Первомайское РУВД.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/protest-1591961145.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске во вторник задержали более десяти участников акций протеста

10:07 06.01.2021 (обновлено: 10:10 06.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали более десятка граждан в Минске во вторник за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"За участие в несанкционированных мероприятиях вчера было задержано более десяти человек. Некоторые из них оказали неповиновение сотрудникам милиции при проведении разбирательства", - сообщила Ганусевич.
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 13:39
В Белоруссии будут активнее искать участников протестных акций
На сайте не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна" сообщается о 16 задержанных в Минске накануне вечером во время дворовых акций протеста – "встреч соседей". Почти все задержанные были доставлены в Первомайское РУВД.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 12:50Протесты в Белоруссии
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