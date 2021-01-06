https://ria.ru/20210106/minsk-1592107526.html

В Минске во вторник задержали более десяти участников акций протеста

В Минске во вторник задержали более десяти участников акций протеста

Правоохранители задержали более десятка граждан в Минске во вторник за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила РИА Новости в среду официальный... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T10:07

2021-01-06T10:07

2021-01-06T10:10

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали более десятка граждан в Минске во вторник за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич."За участие в несанкционированных мероприятиях вчера было задержано более десяти человек. Некоторые из них оказали неповиновение сотрудникам милиции при проведении разбирательства", - сообщила Ганусевич.На сайте не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна" сообщается о 16 задержанных в Минске накануне вечером во время дворовых акций протеста – "встреч соседей". Почти все задержанные были доставлены в Первомайское РУВД.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/protest-1591961145.html

https://ria.ru/20210103/belorussiya-1591885096.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире