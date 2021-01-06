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Шоубиз
https://ria.ru/20210106/loza-1592128838.html
"Смехояма": Лоза высмеял выступление Петросяна
"Смехояма": Лоза высмеял выступление Петросяна
Певец Юрий Лоза жестко раскритиковал новогодние юмористические шоу, особенно выступление Евгения Петросяна. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T13:58
2021-01-06T14:27
шоубиз
юрий лоза
евгений петросян
общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Певец Юрий Лоза жестко раскритиковал новогодние юмористические шоу, особенно выступление Евгения Петросяна.Лоза отметил, что на телевидении наблюдается деградация юмора, которую он назвал придуманным словом "смехояма". Он указал на попытки артистов использовать избитые темы и желание "выжать воду из камня" за счет шуток о праздничном пьянстве. "Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета", — написал Лоза на Facebook.Певец признался, что, наблюдая за новогодними выступлениями юмористов, почувствовал "острое чувство сострадания" как к создателям, так и к участникам шоу.
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юрий лоза, евгений петросян, общество

"Смехояма": Лоза высмеял выступление Петросяна

13:58 06.01.2021 (обновлено: 14:27 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Певец Юрий Лоза жестко раскритиковал новогодние юмористические шоу, особенно выступление Евгения Петросяна.
Лоза отметил, что на телевидении наблюдается деградация юмора, которую он назвал придуманным словом "смехояма". Он указал на попытки артистов использовать избитые темы и желание "выжать воду из камня" за счет шуток о праздничном пьянстве.
"Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета", — написал Лоза на Facebook.
Певец признался, что, наблюдая за новогодними выступлениями юмористов, почувствовал "острое чувство сострадания" как к создателям, так и к участникам шоу.
Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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