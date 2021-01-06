https://ria.ru/20210106/london-1592137089.html

У суда в Лондоне, где слушается дело Ассанжа, задержали несколько человек

У суда в Лондоне, где слушается дело Ассанжа, задержали несколько человек

Британская полиция у суда в Лондоне, где проходят слушания по делу Джулиана Ассанжа, после проверки документов у собравшихся провела задержание нескольких... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:29

2021-01-06T15:29

2021-01-06T15:48

джулиан ассанж

великобритания

швеция

эквадор

лондон

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

в мире

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ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости, Наталья Копылова, Мария Табак. Британская полиция у суда в Лондоне, где проходят слушания по делу Джулиана Ассанжа, после проверки документов у собравшихся провела задержание нескольких человек, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в среду магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.В Лондоне действует карантин в связи с пандемией коронавируса, сбор групп людей запрещен.Полиция начала задержание сторонников Ассанжа, не имеющих пресс-карт и отказывающихся расходиться. Среди задержанных несколько женщин и пожилой мужчина.Когда полиция вела пожилого человека к автозаку, собравшиеся выкрикивали: "Позор!" и "Отпустите его!", передаёт корреспондент РИА Новости.Журналистам, имеющим пресс-карты, полиция позволила продолжить работу.Для обеспечения порядка в небе над зданием суда кружит вертолёт.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.

https://ria.ru/20210106/london-1592133639.html

https://ria.ru/20210104/assanzh-1591978206.html

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Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне 2021-01-06T15:29 true PT0M47S

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джулиан ассанж, великобритания, швеция, эквадор, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире