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У суда в Лондоне, где слушается дело Ассанжа, задержали несколько человек
У суда в Лондоне, где слушается дело Ассанжа, задержали несколько человек
Британская полиция у суда в Лондоне, где проходят слушания по делу Джулиана Ассанжа, после проверки документов у собравшихся провела задержание нескольких... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:29
2021-01-06T15:48
джулиан ассанж
великобритания
швеция
эквадор
лондон
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
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ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости, Наталья Копылова, Мария Табак. Британская полиция у суда в Лондоне, где проходят слушания по делу Джулиана Ассанжа, после проверки документов у собравшихся провела задержание нескольких человек, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в среду магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.В Лондоне действует карантин в связи с пандемией коронавируса, сбор групп людей запрещен.Полиция начала задержание сторонников Ассанжа, не имеющих пресс-карт и отказывающихся расходиться. Среди задержанных несколько женщин и пожилой мужчина.Когда полиция вела пожилого человека к автозаку, собравшиеся выкрикивали: "Позор!" и "Отпустите его!", передаёт корреспондент РИА Новости.Журналистам, имеющим пресс-карты, полиция позволила продолжить работу.Для обеспечения порядка в небе над зданием суда кружит вертолёт.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.
https://ria.ru/20210106/london-1592133639.html
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Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне
Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне
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джулиан ассанж, великобритания, швеция, эквадор, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире

У суда в Лондоне, где слушается дело Ассанжа, задержали несколько человек

15:29 06.01.2021 (обновлено: 15:48 06.01.2021)
 
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ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости, Наталья Копылова, Мария Табак. Британская полиция у суда в Лондоне, где проходят слушания по делу Джулиана Ассанжа, после проверки документов у собравшихся провела задержание нескольких человек, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.
Сотрудники полиции задерживают сторонницу Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 14:52
У собравшихся в Лондоне сторонников Ассанжа проверяют документы
В Лондоне действует карантин в связи с пандемией коронавируса, сбор групп людей запрещен.
Полиция начала задержание сторонников Ассанжа, не имеющих пресс-карт и отказывающихся расходиться. Среди задержанных несколько женщин и пожилой мужчина.
Когда полиция вела пожилого человека к автозаку, собравшиеся выкрикивали: "Позор!" и "Отпустите его!", передаёт корреспондент РИА Новости.
Журналистам, имеющим пресс-карты, полиция позволила продолжить работу.
Для обеспечения порядка в небе над зданием суда кружит вертолёт.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа принимают участие в акции протеста у здания Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 16:22
Гражданская жена Ассанжа призвала сторонников продолжать борьбу
 
Джулиан АссанжВеликобританияШвецияЭквадорЛондонДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
 
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