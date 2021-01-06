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У собравшихся в Лондоне сторонников Ассанжа проверяют документы
У собравшихся в Лондоне сторонников Ассанжа проверяют документы
Британская полиция у суда в Лондоне, где проходят слушания по делу Джулиана Ассанжа, начала проверку документов у собравшихся, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:52
2021-01-06T15:49
джулиан ассанж
великобритания
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
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ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости, Наталья Копылова, Мария Табак. Британская полиция у суда в Лондоне, где проходят слушания по делу Джулиана Ассанжа, начала проверку документов у собравшихся, передаёт корреспондент РИА Новости.В Лондоне действует карантин в связи с пандемией коронавируса, сбор групп людей запрещен.Полиция начала задержание сторонников Ассанжа, не имеющих пресс-карт и отказывающихся расходиться.Как передаёт корреспондент РИА Новости, задержаны две женщины.У журналистов поверяют удостоверения, после чего разрешают им остаться на месте с соблюдением социальной дистанции.
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РИА Новости
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96
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Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне
Полиция разгоняет сторонников Ассанжа у здания суда в Лондоне
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джулиан ассанж, великобритания, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире

У собравшихся в Лондоне сторонников Ассанжа проверяют документы

14:52 06.01.2021 (обновлено: 15:49 06.01.2021)
 
© REUTERS / Henry NichollsСотрудники полиции задерживают сторонницу Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне
Сотрудники полиции задерживают сторонницу Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости, Наталья Копылова, Мария Табак. Британская полиция у суда в Лондоне, где проходят слушания по делу Джулиана Ассанжа, начала проверку документов у собравшихся, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Лондоне действует карантин в связи с пандемией коронавируса, сбор групп людей запрещен.
Полиция начала задержание сторонников Ассанжа, не имеющих пресс-карт и отказывающихся расходиться.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, задержаны две женщины.
У журналистов поверяют удостоверения, после чего разрешают им остаться на месте с соблюдением социальной дистанции.
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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Джулиан АссанжВеликобританияДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
 
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