https://ria.ru/20210106/lokdaun-1592131325.html

Глава немецких либералов назвал новый локдаун в Германии несоразмерным

Глава немецких либералов назвал новый локдаун в Германии несоразмерным

Глава немецких либералов (Свободная демпартия, СвДП) Кристиан Линднер раскритиковал новый локдаун в ФРГ, принятый в связи с распространением пандемии... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:27

2021-01-06T14:27

2021-01-06T14:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Глава немецких либералов (Свободная демпартия, СвДП) Кристиан Линднер раскритиковал новый локдаун в ФРГ, принятый в связи с распространением пандемии коронавируса, назвал меры "несоразмерными" и трагическими для развития страны."Эта пандемия и борьба с ней имеет значительные социальные и экономические последствия, влияет на будущие возможности нашего общества. Не каждая цель оправдывает средства. Конечно, защита здоровья - это высокая ценность, но для защиты здоровья мы должны подбирать соразмерные средства", - заявил Линднер на мероприятии в Штуттгарте, речь в прямом эфире транслировал телеканал N24.Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 31 января. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены - закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Теперь вводятся дополнительные ограничения, в частности, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию."Радиус передвижения в 15 километров - риск инфицирования определяется не расстоянием, а контактами с другими людьми... Нет ясных перспектив для открытия школ. Особенно пострадавшими опять стали дети и подростки, которым нужна школа для социального развития. Неясно, где, как и когда школы будут открыты. Это трагедия прежде всего для тех семей, которые не могут оказать поддержки детям... Особая нагрузка ложится на матерей, потому что очень часто женщины в семьях выполняют значительную часть работы, несут особую ответственность. Есть наблюдатели, которые говорят, что в результате этой пандемии мы теряем десятилетия в деле установления равноправия полов. Мы не должны этого допустить", - сказал Линднер.Он добавил, что правило о том, что "в собственном доме мы теперь можем встречаться только с одним человеком", также "промахивается мимо цели", так как в итоге бабушка и дедушка не смогут одновременно навещать внуков, соседи не смогут оказывать поддержку друг другу, поэтому "это правило должно быть отменено". Политик предложил вернуться к ограничениям в этом вопросе, принятым 16 декабря, которые санкционируют встречи в группах до пяти человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/shtamm-1592123247.html

германия

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коронавирус covid-19, германия, в мире