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https://ria.ru/20210106/kudryavtseva-1592134097.html
Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом
Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом
Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, сообщила она в инстаграме. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:00
2021-01-06T15:00
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лера кудрявцева
шоу-бизнес
знаменитости
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оаэ
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, сообщила она в инстаграме.Кудрявцева рассказала, что перед Новым годом после похода на елку заболела ее дочь Маша. Поэтому семья встретила праздник без многочисленных родственников. Сейчас девочка выздоравливает.Телеведущая планировала провести каникулы в Дубае. Чтобы отправиться в путешествие, туристы должны заранее сдать тест на коронавирус. Результат анализа был положительным, звезде пришлось отменить поездку.Лера отметила, что болезнь проходит в легкой форме. Комментаторы сочувствуют ей и желают скорейшего выздоровления.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лера кудрявцева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, оаэ, дубай (город)

Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом

15:00 06.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 янв РИА Новости. Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, сообщила она в инстаграме.
Кудрявцева рассказала, что перед Новым годом после похода на елку заболела ее дочь Маша. Поэтому семья встретила праздник без многочисленных родственников. Сейчас девочка выздоравливает.
Телеведущая планировала провести каникулы в Дубае. Чтобы отправиться в путешествие, туристы должны заранее сдать тест на коронавирус. Результат анализа был положительным, звезде пришлось отменить поездку.
Лера отметила, что болезнь проходит в легкой форме. Комментаторы сочувствуют ей и желают скорейшего выздоровления.
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