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Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом
Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом
Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, сообщила она в инстаграме. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:00
2021-01-06T15:00
2021-01-06T15:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, сообщила она в инстаграме.Кудрявцева рассказала, что перед Новым годом после похода на елку заболела ее дочь Маша. Поэтому семья встретила праздник без многочисленных родственников. Сейчас девочка выздоравливает.Телеведущая планировала провести каникулы в Дубае. Чтобы отправиться в путешествие, туристы должны заранее сдать тест на коронавирус. Результат анализа был положительным, звезде пришлось отменить поездку.Лера отметила, что болезнь проходит в легкой форме. Комментаторы сочувствуют ей и желают скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592059672.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лера кудрявцева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, оаэ, дубай (город)