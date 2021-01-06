https://ria.ru/20210106/kudryavtseva-1592134097.html

Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом

Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом

Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, сообщила она в инстаграме. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:00

2021-01-06T15:00

2021-01-06T15:00

шоубиз

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лера кудрявцева

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, сообщила она в инстаграме.Кудрявцева рассказала, что перед Новым годом после похода на елку заболела ее дочь Маша. Поэтому семья встретила праздник без многочисленных родственников. Сейчас девочка выздоравливает.Телеведущая планировала провести каникулы в Дубае. Чтобы отправиться в путешествие, туристы должны заранее сдать тест на коронавирус. Результат анализа был положительным, звезде пришлось отменить поездку.Лера отметила, что болезнь проходит в легкой форме. Комментаторы сочувствуют ей и желают скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592059672.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лера кудрявцева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, оаэ, дубай (город)