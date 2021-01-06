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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники
Ситуация с COVID-19 во время новогодних праздников в России в целом стабилизировалась, но еще остается напряженной, заявил министр здравоохранения Российской... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:16
2021-01-06T16:16
2021-01-06T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 во время новогодних праздников в России в целом стабилизировалась, но еще остается напряженной, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тысячи новых случаев", - сказал Мурашко журналистам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество