https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592141865.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники

Ситуация с COVID-19 во время новогодних праздников в России в целом стабилизировалась, но еще остается напряженной, заявил министр здравоохранения Российской... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:16

2021-01-06T16:16

2021-01-06T16:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 во время новогодних праздников в России в целом стабилизировалась, но еще остается напряженной, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тысячи новых случаев", - сказал Мурашко журналистам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество