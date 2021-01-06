https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592133050.html

В США за сутки выявили 229 тысяч случаев COVID-19

В США за сутки выявили 229 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 229 тысяч, скончались 3775 человек, сообщает университет... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:42

2021-01-06T14:42

2021-01-06T14:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 229 тысяч, скончались 3775 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 229 055 случаев заражения COVID-19.Ранее в США зафиксировали рекорд, были выявлены почти 300 тысяч случаев заражения.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 357 тысяч заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/koronavirus-1592129520.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/koronavirus-1592105110.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, сша, в мире