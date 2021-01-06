https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592133050.html
В США за сутки выявили 229 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили 229 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 229 тысяч, скончались 3775 человек, сообщает университет... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:42
2021-01-06T14:42
2021-01-06T14:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 229 тысяч, скончались 3775 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 229 055 случаев заражения COVID-19.Ранее в США зафиксировали рекорд, были выявлены почти 300 тысяч случаев заражения.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 357 тысяч заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/koronavirus-1592129520.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, сша, в мире