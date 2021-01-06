https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592112877.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Ненецком автономном округе (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:04
2021-01-06T11:04
2021-01-06T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
республика тыва
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Ненецком автономном округе (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Ненецкий автономный округ 0,1%, 3. Республика Тыва 0,2%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592092571.html
чукотский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, республика тыва