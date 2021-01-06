https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592112877.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Ненецком автономном округе (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:04

2021-01-06T11:04

2021-01-06T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

республика тыва

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Ненецком автономном округе (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Ненецкий автономный округ 0,1%, 3. Республика Тыва 0,2%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592092571.html

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, республика тыва