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https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592108316.html
Эксперты посоветовали, как справиться со стрессом во время эпидемии
Эксперты посоветовали, как справиться со стрессом во время эпидемии
Бороться со стрессом из-за коронавируса поможет принятие ситуации, а неопределенность стала новой нормальностью, с которой нам предстоит смириться, считают... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T10:19
2021-01-06T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил леонтьев
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Бороться со стрессом из-за коронавируса поможет принятие ситуации, а неопределенность стала новой нормальностью, с которой нам предстоит смириться, считают опрошенные РИА Новости психологи."Антихрупкость" — одно из наиболее актуальных понятий в психологии сегодня. Это способность реагировать на неопределенность усилением, рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко. Нынешний год в этом плане похож на один большой тренинг, отметила она."Есть три вида систем. Первые в этой неопределенности, турбулентности ломаются, вторые остаются стабильными... Третьи системы – антихрупкие – становятся только лучше и лучше, и сейчас хороший способ использовать ситуацию для повышения своей толерантности к неопределенности", - пояснила Иваненко.По ее словам, люди не любят неопределённые ситуации, им нужна информация, прогнозы. Однако придется смириться с тем, что неопределенность – это новая нормальность, причем не только в отношении ситуации с коронавирусом. Она стала новым условием, которое надо не просто перетерпеть, а принять, иначе комфортная жизнь невозможна."Чтобы снизить стресс, во-первых, надо не ждать, что это все быстро кончится, как-то настроиться на долгую полярную зиму в этом отношении и опираться прежде всего на себя и на близких людей", - считает заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ Дмитрий Леонтьев.По его словам, в ситуации с коронавирусом люди оказались в максимальной степени неопределенности. Остро встает вопрос доверия: кому и чему мы можем доверять, когда мы не знаем сами и другие тоже не знают?Эксперт отметил, что на первом месте по степени доверия стоят медики, но и они тоже много не знают и честно это признают. Надо свыкнуться с тем, что есть ситуации, когда никто не может дать нам абсолютно правильных рецептов, выразил мнение Леонтьев.Он пояснил, что неопределенность – это вызов, с которым непросто справиться, но важно отношение к нему. "Мы в общем привыкли к тому, что нас всему учат, и единственный учебник правильный по всем предметам сейчас вводят, и это не совсем соответствует тому, как устроен мир", - объяснил он, добавив, что нынешняя ситуация – крайнее проявление такой неоднозначности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил леонтьев, высшая школа экономики (вшэ), общество

Эксперты посоветовали, как справиться со стрессом во время эпидемии

10:19 06.01.2021 (обновлено: 10:28 06.01.2021)
 
© Fotolia / kieferpixЖенщина, переживающая стресс
Женщина, переживающая стресс - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Fotolia / kieferpix
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Бороться со стрессом из-за коронавируса поможет принятие ситуации, а неопределенность стала новой нормальностью, с которой нам предстоит смириться, считают опрошенные РИА Новости психологи.
"Антихрупкость" — одно из наиболее актуальных понятий в психологии сегодня. Это способность реагировать на неопределенность усилением, рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко. Нынешний год в этом плане похож на один большой тренинг, отметила она.
"Есть три вида систем. Первые в этой неопределенности, турбулентности ломаются, вторые остаются стабильными... Третьи системы – антихрупкие – становятся только лучше и лучше, и сейчас хороший способ использовать ситуацию для повышения своей толерантности к неопределенности", - пояснила Иваненко.
По ее словам, люди не любят неопределённые ситуации, им нужна информация, прогнозы. Однако придется смириться с тем, что неопределенность – это новая нормальность, причем не только в отношении ситуации с коронавирусом. Она стала новым условием, которое надо не просто перетерпеть, а принять, иначе комфортная жизнь невозможна.
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"Чтобы снизить стресс, во-первых, надо не ждать, что это все быстро кончится, как-то настроиться на долгую полярную зиму в этом отношении и опираться прежде всего на себя и на близких людей", - считает заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ Дмитрий Леонтьев.
По его словам, в ситуации с коронавирусом люди оказались в максимальной степени неопределенности. Остро встает вопрос доверия: кому и чему мы можем доверять, когда мы не знаем сами и другие тоже не знают?
Эксперт отметил, что на первом месте по степени доверия стоят медики, но и они тоже много не знают и честно это признают. Надо свыкнуться с тем, что есть ситуации, когда никто не может дать нам абсолютно правильных рецептов, выразил мнение Леонтьев.
Он пояснил, что неопределенность – это вызов, с которым непросто справиться, но важно отношение к нему. "Мы в общем привыкли к тому, что нас всему учат, и единственный учебник правильный по всем предметам сейчас вводят, и это не совсем соответствует тому, как устроен мир", - объяснил он, добавив, что нынешняя ситуация – крайнее проявление такой неоднозначности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил ЛеонтьевВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
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