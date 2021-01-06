https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592108316.html

Эксперты посоветовали, как справиться со стрессом во время эпидемии

Эксперты посоветовали, как справиться со стрессом во время эпидемии

Бороться со стрессом из-за коронавируса поможет принятие ситуации, а неопределенность стала новой нормальностью, с которой нам предстоит смириться, считают... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T10:19

2021-01-06T10:19

2021-01-06T10:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил леонтьев

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Бороться со стрессом из-за коронавируса поможет принятие ситуации, а неопределенность стала новой нормальностью, с которой нам предстоит смириться, считают опрошенные РИА Новости психологи."Антихрупкость" — одно из наиболее актуальных понятий в психологии сегодня. Это способность реагировать на неопределенность усилением, рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко. Нынешний год в этом плане похож на один большой тренинг, отметила она."Есть три вида систем. Первые в этой неопределенности, турбулентности ломаются, вторые остаются стабильными... Третьи системы – антихрупкие – становятся только лучше и лучше, и сейчас хороший способ использовать ситуацию для повышения своей толерантности к неопределенности", - пояснила Иваненко.По ее словам, люди не любят неопределённые ситуации, им нужна информация, прогнозы. Однако придется смириться с тем, что неопределенность – это новая нормальность, причем не только в отношении ситуации с коронавирусом. Она стала новым условием, которое надо не просто перетерпеть, а принять, иначе комфортная жизнь невозможна."Чтобы снизить стресс, во-первых, надо не ждать, что это все быстро кончится, как-то настроиться на долгую полярную зиму в этом отношении и опираться прежде всего на себя и на близких людей", - считает заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ Дмитрий Леонтьев.По его словам, в ситуации с коронавирусом люди оказались в максимальной степени неопределенности. Остро встает вопрос доверия: кому и чему мы можем доверять, когда мы не знаем сами и другие тоже не знают?Эксперт отметил, что на первом месте по степени доверия стоят медики, но и они тоже много не знают и честно это признают. Надо свыкнуться с тем, что есть ситуации, когда никто не может дать нам абсолютно правильных рецептов, выразил мнение Леонтьев.Он пояснил, что неопределенность – это вызов, с которым непросто справиться, но важно отношение к нему. "Мы в общем привыкли к тому, что нас всему учат, и единственный учебник правильный по всем предметам сейчас вводят, и это не совсем соответствует тому, как устроен мир", - объяснил он, добавив, что нынешняя ситуация – крайнее проявление такой неоднозначности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/mgppu-1590407311.html

https://ria.ru/20201210/bessonnitsa-1588526794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил леонтьев, высшая школа экономики (вшэ), общество