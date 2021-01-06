https://ria.ru/20210106/kongress-1592169884.html
Протестующие в здании конгресса ведут себя мирно и делают селфи
Протестующие в здании конгресса ведут себя мирно и делают селфи
Протестующие, проникшие в здание конгресса США, ведут себя мирно, делают селфи и снимают происходящее на телефоны, свидетельствует прямая трансляция телеканала... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T22:40
2021-01-06T22:40
2021-01-06T23:26
беспорядки в вашингтоне
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592159123_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_b6b0da97e2116ac5cd10574c353f95f6.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Протестующие, проникшие в здание конгресса США, ведут себя мирно, делают селфи и снимают происходящее на телефоны, свидетельствует прямая трансляция телеканала PBS News из здания.Протестующие проходят через центральный зал конгресса со статуями по огороженному канатами проходу, по которому некоторое время назад шли парламентарии. Немногочисленные охранники на вмешиваются в происходящее.Протестующие ходят в оба направления с флагами, они рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592162762.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592159123_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4048a57dc1d0631eb5322d7b72dfca27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире