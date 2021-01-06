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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210106/kongress-1592169884.html
Протестующие в здании конгресса ведут себя мирно и делают селфи
Протестующие в здании конгресса ведут себя мирно и делают селфи
Протестующие, проникшие в здание конгресса США, ведут себя мирно, делают селфи и снимают происходящее на телефоны, свидетельствует прямая трансляция телеканала... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T22:40
2021-01-06T23:26
беспорядки в вашингтоне
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сша
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Протестующие, проникшие в здание конгресса США, ведут себя мирно, делают селфи и снимают происходящее на телефоны, свидетельствует прямая трансляция телеканала PBS News из здания.Протестующие проходят через центральный зал конгресса со статуями по огороженному канатами проходу, по которому некоторое время назад шли парламентарии. Немногочисленные охранники на вмешиваются в происходящее.Протестующие ходят в оба направления с флагами, они рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками.
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сша, в мире

Протестующие в здании конгресса ведут себя мирно и делают селфи

22:40 06.01.2021 (обновлено: 23:26 06.01.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Протестующие, проникшие в здание конгресса США, ведут себя мирно, делают селфи и снимают происходящее на телефоны, свидетельствует прямая трансляция телеканала PBS News из здания.
Протестующие проходят через центральный зал конгресса со статуями по огороженному канатами проходу, по которому некоторое время назад шли парламентарии. Немногочисленные охранники на вмешиваются в происходящее.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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Протестующие ходят в оба направления с флагами, они рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками.
 
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