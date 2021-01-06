https://ria.ru/20210106/kongress-1592169884.html

Протестующие в здании конгресса ведут себя мирно и делают селфи

Протестующие в здании конгресса ведут себя мирно и делают селфи

Протестующие, проникшие в здание конгресса США, ведут себя мирно, делают селфи и снимают происходящее на телефоны, свидетельствует прямая трансляция телеканала... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T22:40

2021-01-06T22:40

2021-01-06T23:26

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Протестующие, проникшие в здание конгресса США, ведут себя мирно, делают селфи и снимают происходящее на телефоны, свидетельствует прямая трансляция телеканала PBS News из здания.Протестующие проходят через центральный зал конгресса со статуями по огороженному канатами проходу, по которому некоторое время назад шли парламентарии. Немногочисленные охранники на вмешиваются в происходящее.Протестующие ходят в оба направления с флагами, они рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592162762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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