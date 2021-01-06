https://ria.ru/20210106/kolesnikova-1592146345.html

Белорусской оппозиционерке Колесниковой продлили содержание под стражей

Белорусской оппозиционерке Колесниковой продлили содержание под стражей

Члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, которая является сторонницей экс-претендента на пост президента Виктора... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:59

2021-01-06T16:59

2021-01-06T18:02

протесты в белоруссии

мария колесникова

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, которая является сторонницей экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, продлен срок содержания под стражей еще на два месяца – до 8 марта, сообщил в среду офис Бабарико.Ранее сообщалось, что срок содержания под стражей Колесниковой был продлен до 8 января. Оппозиционный политик находится в СИЗО в Жодино (Минская область)."Марию Колесникову оставляют в изоляторе до 8 марта. Следствие продлило меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца", - говорится в сообщении офиса.Следственный комитет ранее сообщал, Колесникова и Максим Знак, который также является членом президиума совета оппозиции, являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета. Кроме того, Колесникова - фигурант уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой республики по факту создания экстремистского формирования и руководства им.Координационный совет по транзиту власти ранее создали представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов на высший государственный пост, где в шестой раз победил Александр Лукашенко (80,1% голосов по данным ЦИК). Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.После выборов президента в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210105/lukashenko-1592043607.html

https://ria.ru/20201230/tikhanovskaya-1591573948.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, виктор бабарико, белоруссия, в мире