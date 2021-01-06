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Китайского журналиста поразили русские кладбища
Китайского журналиста поразили русские кладбища
Журналист китайского издания "Хуаньцю шибао" впечатлился русскими кладбищами, назвав их "похожими на парк". РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:04
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китай
общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Журналист китайского издания "Хуаньцю шибао" впечатлился русскими кладбищами, назвав их "похожими на парк".Автора восхитило московское Новодевичье кладбище, на котором похоронены многие российские знаменитости. Он отметил, что это место представляет собой "высший уровень русской надгробной культуры".По его мнению, другие кладбища также очень интересны для изучения. Журналист подчеркнул, что русские надгробия имеют разнообразную форму, красочны и трагикомичны. Кроме того, они являются "трехмерной биографией" умершего и рассказывают о его хобби и роде занятий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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китай, общество

Китайского журналиста поразили русские кладбища

11:04 06.01.2021 (обновлено: 17:55 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовНоводевичье кладбище
Новодевичье кладбище - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Журналист китайского издания "Хуаньцю шибао" впечатлился русскими кладбищами, назвав их "похожими на парк".
Автора восхитило московское Новодевичье кладбище, на котором похоронены многие российские знаменитости. Он отметил, что это место представляет собой "высший уровень русской надгробной культуры".
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4 января, 11:10
Швейцарский журналист поразился "феномену русских дач"
По его мнению, другие кладбища также очень интересны для изучения. Журналист подчеркнул, что русские надгробия имеют разнообразную форму, красочны и трагикомичны. Кроме того, они являются "трехмерной биографией" умершего и рассказывают о его хобби и роде занятий.

"На надгробии может быть не только фотография хозяина могилы, но и изображения домашних животных, предметов обихода, и другого. На некоторых надгробиях может быть даже установлена скульптура машины, на которой усопший ездил при жизни", — заключил автор.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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