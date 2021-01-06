https://ria.ru/20210106/kladbischa-1592113089.html

Китайского журналиста поразили русские кладбища

Китайского журналиста поразили русские кладбища

Журналист китайского издания "Хуаньцю шибао" впечатлился русскими кладбищами, назвав их "похожими на парк". РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:04

2021-01-06T11:04

2021-01-06T17:55

китай

общество

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Журналист китайского издания "Хуаньцю шибао" впечатлился русскими кладбищами, назвав их "похожими на парк".Автора восхитило московское Новодевичье кладбище, на котором похоронены многие российские знаменитости. Он отметил, что это место представляет собой "высший уровень русской надгробной культуры".По его мнению, другие кладбища также очень интересны для изучения. Журналист подчеркнул, что русские надгробия имеют разнообразную форму, красочны и трагикомичны. Кроме того, они являются "трехмерной биографией" умершего и рассказывают о его хобби и роде занятий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210104/dacha-1591945005.html

https://ria.ru/20201229/zapolyare-1591320358.html

китай

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2021

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китай, общество