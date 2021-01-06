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СМИ: на фоне протестов в Вашингтоне задействуют 1100 бойцов нацгвардии
СМИ: на фоне протестов в Вашингтоне задействуют 1100 бойцов нацгвардии
Все 1100 бойцов нацгвардии Вашингтона будут задействованы сегодня на фоне захвата конгресса протестующими, сообщил в среду корреспондент Washington Post Дэн... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T23:46
2021-01-06T23:46
2021-01-07T00:03
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Все 1100 бойцов нацгвардии Вашингтона будут задействованы сегодня на фоне захвата конгресса протестующими, сообщил в среду корреспондент Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на источник в силовых структурах."Вся Национальная гвардия Вашингтона будет приведена в действие сегодня, что означает выход на службу сегодня вечером около 1100 гвардейцев, сообщил мне чиновник минобороны. Это происходит после проникновения в Капитолий протестующих, поддерживающих Трампа", - написал он в Twitter.
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Протестующие ворвались в зал заседаний сената
Протестующие ворвались в зал заседаний сената
2021-01-06T23:46
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