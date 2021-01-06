https://ria.ru/20210106/kapitoliy-1592171447.html

СМИ: Пелоси призвала нацгвардию очистить Капитолий от протестующих

СМИ: Пелоси призвала нацгвардию очистить Капитолий от протестующих

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила и обезопасила Капитолий в столице США Вашингтоне от протестующих,... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T23:09

2021-01-06T23:09

2021-01-06T23:26

беспорядки в вашингтоне

выборы президента сша — 2020

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила и обезопасила Капитолий в столице США Вашингтоне от протестующих, сообщает газета USA Today со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената, но в целом ведут себя внутри мирно. Позднее Трамп также призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место.

https://ria.ru/20210106/tramp-1592170491.html

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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, аризона, вашингтон (город), сша, в мире