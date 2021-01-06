https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592109290.html
Из-под завалов в шахтах на Камчатке извлекли тело одного проходчика
Из-под завалов в шахтах на Камчатке извлекли тело одного проходчика
Одного из двух рабочих, пропавших после обрушения в шахтах на Асчинском золоторудном месторождении на Камчатке, нашли погибшим, сообщил РИА Новости директор по... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T10:27
2021-01-06T10:27
2021-01-06T10:27
александр войтов
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
елизовский район
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Одного из двух рабочих, пропавших после обрушения в шахтах на Асчинском золоторудном месторождении на Камчатке, нашли погибшим, сообщил РИА Новости директор по внешним связям компании "Тревожное зарево" Алексей Войтов.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке. Информация о происшествии поступила в МЧС в среду днем по местному времени. Трое работников выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек оставалась неизвестной. Разбор завалов продолжается. СК и прокуратура проводят проверки."Из-под завалов извлекли тело одного проходчика. Поиски второго пропавшего продолжаются", - сказал Войтов.Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает АО "Тревожное Зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.
https://ria.ru/20210106/zaval-1592098831.html
https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592102818.html
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александр войтов, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, елизовский район, происшествия