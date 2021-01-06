https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592100629.html

Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Владимир Бирюков, являвшийся губернатором Камчатской области с 1991 по 2000 годы, умер в среду, 6 декабря, сообщает пресс-служба краевого парламента. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T08:14

2021-01-06T08:14

2021-01-06T08:47

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Владимир Бирюков, являвшийся губернатором Камчатской области с 1991 по 2000 годы, умер в среду, 6 декабря, сообщает пресс-служба краевого парламента.В законодательном собрании региона выразили соболезнования родным и близким бывшего главы региона."В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова. Имя его по праву останется в истории края, для которого Владимир Афанасьевич Бирюков так много сделал", - приводит пресс-служба слова спикера краевого парламента Валерия Раенко.Владимир Афанасьевич Бирюков родился 19 октября 1933 года в Астрахани. В 1956 году начал трудовой путь на предприятиях рыбной промышленности Камчатки. С 1990 по 1991 год занимал должность председателя Камчатского облисполкома, а с 1991 по 2000 год являлся губернатором Камчатской области.В 2004 году Владимиру Бирюкову было присвоено звание "Почетный гражданин Камчатской области".

https://ria.ru/20210104/krym-1591977430.html

камчатский край

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камчатский край, общество