https://ria.ru/20210106/indeks-1592116473.html

РБК: индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

РБК: индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Большинство россиян не рассчитывают на экономическое процветание в 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на Gallup International. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:45

2021-01-06T11:45

2021-01-06T14:07

россия

великобритания

италия

нигерия

экономика

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Большинство россиян не рассчитывают на экономическое процветание в 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на Gallup International.Так, 47% участвовавших в опросе жителей России опасаются, что от нынешнего года стоит ждать экономических проблем, 40% считают, что он будет таким же, как и 2020-й, и только шесть процентов предполагают, что 2021 год может стать периодом экономического процветания.По результатам опроса, индекс экономической надежды россиян в ушедшем году составил минус 41 процентный пункт, такой же показатель был зафиксирован в 1998 году. При этом рекордно низким индекс был в 2013 году (минус 43), а самым высоким — в 2006-м (плюс девять).Общий индекс экономической надежды по итогам опроса, проводившегося с ноября по декабрь 2020 года в 41 стране, составил минус 21 процентный пункт. Наиболее пессимистично оказались настроены жители Великобритании, Болгарии и Италии, а наиболее оптимистично — жители Нигерии.

https://ria.ru/20210105/rabota-1592027978.html

россия

великобритания

италия

нигерия

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2021

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россия, великобритания, италия, нигерия, экономика