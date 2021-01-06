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РБК: индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года
РБК: индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года
Большинство россиян не рассчитывают на экономическое процветание в 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на Gallup International. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:45
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италия
нигерия
экономика
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Большинство россиян не рассчитывают на экономическое процветание в 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на Gallup International.Так, 47% участвовавших в опросе жителей России опасаются, что от нынешнего года стоит ждать экономических проблем, 40% считают, что он будет таким же, как и 2020-й, и только шесть процентов предполагают, что 2021 год может стать периодом экономического процветания.По результатам опроса, индекс экономической надежды россиян в ушедшем году составил минус 41 процентный пункт, такой же показатель был зафиксирован в 1998 году. При этом рекордно низким индекс был в 2013 году (минус 43), а самым высоким — в 2006-м (плюс девять).Общий индекс экономической надежды по итогам опроса, проводившегося с ноября по декабрь 2020 года в 41 стране, составил минус 21 процентный пункт. Наиболее пессимистично оказались настроены жители Великобритании, Болгарии и Италии, а наиболее оптимистично — жители Нигерии.
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россия, великобритания, италия, нигерия, экономика

РБК: индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

11:45 06.01.2021 (обновлено: 14:07 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Большинство россиян не рассчитывают на экономическое процветание в 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на Gallup International.
Так, 47% участвовавших в опросе жителей России опасаются, что от нынешнего года стоит ждать экономических проблем, 40% считают, что он будет таким же, как и 2020-й, и только шесть процентов предполагают, что 2021 год может стать периодом экономического процветания.
По результатам опроса, индекс экономической надежды россиян в ушедшем году составил минус 41 процентный пункт, такой же показатель был зафиксирован в 1998 году. При этом рекордно низким индекс был в 2013 году (минус 43), а самым высоким — в 2006-м (плюс девять).
Общий индекс экономической надежды по итогам опроса, проводившегося с ноября по декабрь 2020 года в 41 стране, составил минус 21 процентный пункт. Наиболее пессимистично оказались настроены жители Великобритании, Болгарии и Италии, а наиболее оптимистично — жители Нигерии.
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