https://ria.ru/20210106/ikona-1592110420.html

Киев продолжит требовать вернуть ему икону, подаренную Лаврову в Сараево

Киев продолжит требовать вернуть ему икону, подаренную Лаврову в Сараево

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик врет и добавил, что Киев и дальше... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T10:36

2021-01-06T10:36

2021-01-06T10:38

религия и мировоззрение

дмитрий кулеба

милорад додик

новости - религия и мировоззрение

сергей лавров

босния и герцеговина

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589264473_0:109:2943:1764_1920x0_80_0_0_cd2a1ba4e6e39d143b2e9097dc716468.jpg

КИЕВ, 6 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик врет и добавил, что Киев и дальше будет требовать вернуть икону, подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.Ранее Додик заявил, что власти Украины не требовали от руководства БиГ передать им подаренную Лаврову икону.Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ затем передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом российская сторона рекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения. Украинский посол в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что икона должна быть возвращена на Украину.

https://ria.ru/20201224/ikona-1590782533.html

босния и герцеговина

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, милорад додик, новости - религия и мировоззрение, сергей лавров, босния и герцеговина, украина, в мире