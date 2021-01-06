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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210106/grigorev-1591470117.html
"Заговор классиков". Аполлон Григорьев. Жизнь как жгучий романс
"Заговор классиков". Аполлон Григорьев. Жизнь как жгучий романс
Это его слова: Пушкин – это наше всё. Все говорили, что он был горьким пьяницей, но талант он не пропил. Свою безумную судьбу выразил в стихах, автобиографии, литературной критике. Спорил с западниками, но не соглашался во многом и со славянофилами. Искал себя в спонтанном творчестве. Стал предтечей серебряного века.
2021-01-06T14:00
2021-01-06T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
а. с. пушкин
виктор ерофеев
литература
история
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"Заговор классиков". Аполлон Григорьев. Жизнь как жгучий романс
Это его слова: Пушкин – это наше всё. Все говорили, что он был горьким пьяницей, но он свой талант не пропил. Свою безумную судьбу выразил в стихах, автобиографии, литературной критике. Спорил с западниками, но не соглашался во многом и со славянофилами. Искал себя в спонтанном творчестве. Стал предтечей серебряного века.
audio/mpeg
"Заговор классиков". Аполлон Григорьев. Жизнь как жгучий романс
Это его слова: Пушкин – это наше всё. Все говорили, что он был горьким пьяницей, но он свой талант не пропил. Свою безумную судьбу выразил в стихах, автобиографии, литературной критике. Спорил с западниками, но не соглашался во многом и со славянофилами. Искал себя в спонтанном творчестве. Стал предтечей серебряного века.
audio/mpeg
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, а. с. пушкин, виктор ерофеев, литература, история

"Заговор классиков". Аполлон Григорьев. Жизнь как жгучий романс

14:00 06.01.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Аполлон Григорьев. Жизнь как жгучий романс
Вчера, 14:00
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Это его слова: Пушкин – это наше всё. Все говорили, что он был горьким пьяницей, но талант он не пропил. Свою безумную судьбу выразил в стихах, автобиографии, литературной критике. Спорил с западниками, но не соглашался во многом и со славянофилами. Искал себя в спонтанном творчестве. Стал предтечей серебряного века.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастА. С. ПушкинВиктор Ерофеевлитератураистория
 
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