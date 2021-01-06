https://ria.ru/20210106/gretsiya-1592135334.html

Греческого митрополита оштрафовали за освящение морской воды

Греческого митрополита оштрафовали за освящение морской воды

Церкви Греции провели Божественную литургию в связи с празднованием Крещения в присутствии верующих, несмотря на запрет властей, и с соблюдением санитарных мер, РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:14

2021-01-06T15:14

2021-01-06T15:16

религия и мировоззрение

элладская православная церковь

крещение господне

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греция

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АФИНЫ, 6 янв - РИА Новости. Церкви Греции провели Божественную литургию в связи с празднованием Крещения в присутствии верующих, несмотря на запрет властей, и с соблюдением санитарных мер, полиция не вмешивалась в службу, и в целом происшествий не было.В то же время СМИ сообщают, что действующий и бывший митрополиты Калавритские оштрафованы за освящение вод на открытом воздухе, а в Салониках задержаны двое молодых людей, бросившие крест в воду в знак символического освящения.Возле храмов стояли очереди людей, желавших попасть на службу и на причастие, передаёт корреспондент РИА Новости.В соответствии с требованиями властей, в церкви запрещено присутствие более 25 человек, а в митрополичьем храме - более 50 человек, и верующие ждали своей очереди.Люди стояли в масках, с соблюдением дистанции. Возле церквей установили емкости с освященной водой, и верующие наполняли бутылки.Полиции на улицах Афин много, однако полицейские не вмешивались в службу.Между церковью и греческим государством возник конфликт в связи с решением правительства Греции вопреки достигнутым ранее договоренностям закрыть церкви в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января. Синод не согласился и предписал храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее.По решению Синода, освящение вод должно было проводиться внутри храмов, и вне их не будет ни литании, ни шествия, ни церемоний освящения воды.Митрополит Калавритский и Эгиалийский Иероним и бывший митрополит Калавритский Амвросий после литургии, вопреки решению Синода, освятили морские воды в порту Эйона (Эгио). Они бросили в море крест, и за ним нырнули двое верующих, сообщает издание in.gr.Береговая охрана проинформировала прокурора и, по постановлению прокуратуры, на митрополита Иеронима был наложен штраф в размере 1500 евро за церемонию, по 300 евро заплатят двое верующих, которые нырнули за крестом, сообщает издание.В Салониках задержаны двое молодых людей - женщина и мужчина, бросившие крест в залив с новой набережной вблизи от памятника Александру Македонскому, сообщает сайт thestival.gr.На набережной собрались полтора десятка человек из группы "Объединенные македонцы", двое из них решили бросить крест в Термический залив, несмотря на попытки полиции помешать. Полицейские задержали двух человек, сообщает издание, которое разместило короткое видео инцидента.

https://ria.ru/20210105/gretsiya-1592085304.html

https://ria.ru/20210105/gretsiya-1592080813.html

https://ria.ru/20201223/gretsiya-1590555714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элладская православная церковь, крещение господне, салоники, греция