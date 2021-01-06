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"Академик Черский" вернулся к месту строительства "Северного потока — 2"
"Академик Черский" вернулся к месту строительства "Северного потока — 2"
2", свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T12:09
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allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
калининград
украина
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Трубоукладывающее судно "Академик Черский", простояв почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку газопровода "Северный поток — 2", свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.Трубоукладчик в начале декабря уже провел несколько дней в районе датского острова Борнхольм, где находится этот участок. Затем он вернулся в Россию и встал на рейд Куршской косы недалеко от Калининграда."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. Планируют задействовать оба судна.
https://ria.ru/20210104/novak-1591938760.html
https://ria.ru/20210103/potok-1591861492.html
сша
калининград
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, калининград, украина

"Академик Черский" вернулся к месту строительства "Северного потока — 2"

12:09 06.01.2021 (обновлено: 13:35 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Трубоукладывающее судно "Академик Черский", простояв почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку газопровода "Северный поток 2", свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
Трубоукладчик в начале декабря уже провел несколько дней в районе датского острова Борнхольм, где находится этот участок. Затем он вернулся в Россию и встал на рейд Куршской косы недалеко от Калининграда.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 09:52
Новак уверен в реализации "Северного потока — 2" при поддержке ЕС
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. Планируют задействовать оба судна.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
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AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАКалининградУкраина
 
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