"Академик Черский" вернулся к месту строительства "Северного потока — 2"
12:09 06.01.2021 (обновлено: 13:35 06.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Трубоукладывающее судно "Академик Черский", простояв почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку газопровода "Северный поток — 2", свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
Трубоукладчик в начале декабря уже провел несколько дней в районе датского острова Борнхольм, где находится этот участок. Затем он вернулся в Россию и встал на рейд Куршской косы недалеко от Калининграда.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. Планируют задействовать оба судна.