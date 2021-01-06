https://ria.ru/20210106/gazoprovod-1592119189.html

"Академик Черский" вернулся к месту строительства "Северного потока — 2"

"Академик Черский" вернулся к месту строительства "Северного потока — 2"

2", свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T12:09

2021-01-06T12:09

2021-01-06T13:35

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

калининград

украина

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Трубоукладывающее судно "Академик Черский", простояв почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку газопровода "Северный поток — 2", свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.Трубоукладчик в начале декабря уже провел несколько дней в районе датского острова Борнхольм, где находится этот участок. Затем он вернулся в Россию и встал на рейд Куршской косы недалеко от Калининграда."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. Планируют задействовать оба судна.

https://ria.ru/20210104/novak-1591938760.html

https://ria.ru/20210103/potok-1591861492.html

сша

калининград

украина

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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, калининград, украина