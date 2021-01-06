https://ria.ru/20210106/dtp-1592142796.html

Мурашко заявил о росте в праздники числа пациентов, пострадавших в ДТП

Мурашко заявил о росте в праздники числа пациентов, пострадавших в ДТП

Число пациентов, пострадавших в результате ДТП, в период новогодних праздников в России существенно увеличилось, заявил министр здравоохранения Российской... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:24

2021-01-06T16:24

2021-01-06T16:57

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Число пациентов, пострадавших в результате ДТП, в период новогодних праздников в России существенно увеличилось, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."К сожалению, в период праздников возросло число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, причиной которых, в основном, становились превышение скоростного режима и сложные погодные условия. Число пациентов, получивших в период праздников медицинскую помощь в связи с ДТП и другими происшествиями с медико-санитарными последствиями, выросло по сравнению с обычными днями на 126%",- сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20210105/dtp-1592086084.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)