https://ria.ru/20210106/dtp-1592142796.html
Мурашко заявил о росте в праздники числа пациентов, пострадавших в ДТП
Мурашко заявил о росте в праздники числа пациентов, пострадавших в ДТП
Число пациентов, пострадавших в результате ДТП, в период новогодних праздников в России существенно увеличилось, заявил министр здравоохранения Российской... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:24
2021-01-06T16:24
2021-01-06T16:57
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Число пациентов, пострадавших в результате ДТП, в период новогодних праздников в России существенно увеличилось, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."К сожалению, в период праздников возросло число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, причиной которых, в основном, становились превышение скоростного режима и сложные погодные условия. Число пациентов, получивших в период праздников медицинскую помощь в связи с ДТП и другими происшествиями с медико-санитарными последствиями, выросло по сравнению с обычными днями на 126%",- сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20210105/dtp-1592086084.html
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россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)