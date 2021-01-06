Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск командира украинских силовиков
21:42 06.01.2021 (обновлено: 05:10 07.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск командира 14-й бригады Вооруженных сил Украины из-за артобстрелов территории ЛНР, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В ходе предварительного расследования уголовного дела сотрудниками отдела установлено, что в период с июня по декабрь 2019 года, по приказу командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Войченко Сергея Викторовича, военнослужащими указанной бригады осуществлены артиллерийские обстрелы населенного пункта Золотое-5 (под контролем ЛНР - ред.), в результате которых существенно повреждена гражданская инфраструктура населенного пункта", - сообщил представитель пресс-службы.
Следствие, по его словам, полностью подтвердило вину Войченко в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 ("применение запрещенных средств и методов ведения войны"), статьи 440 ("геноцид") УК ЛНР, на данный момент он объявлен в розыск.
"В отношении Войченко С.В. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавил представитель Генпрокуратуры.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.