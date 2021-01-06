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Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск командира украинских силовиков
Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск командира украинских силовиков
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск командира 14-й бригады Вооруженных сил Украины из-за артобстрелов территории... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T21:42
2021-01-07T05:10
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минск
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск командира 14-й бригады Вооруженных сил Украины из-за артобстрелов территории ЛНР, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства."В ходе предварительного расследования уголовного дела сотрудниками отдела установлено, что в период с июня по декабрь 2019 года, по приказу командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Войченко Сергея Викторовича, военнослужащими указанной бригады осуществлены артиллерийские обстрелы населенного пункта Золотое-5 (под контролем ЛНР - ред.), в результате которых существенно повреждена гражданская инфраструктура населенного пункта", - сообщил представитель пресс-службы.Следствие, по его словам, полностью подтвердило вину Войченко в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 ("применение запрещенных средств и методов ведения войны"), статьи 440 ("геноцид") УК ЛНР, на данный момент он объявлен в розыск."В отношении Войченко С.В. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавил представитель Генпрокуратуры.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210106/ukraina-1592120840.html
https://ria.ru/20210104/vzryv-1591983647.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире

Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск командира украинских силовиков

21:42 06.01.2021 (обновлено: 05:10 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск командира 14-й бригады Вооруженных сил Украины из-за артобстрелов территории ЛНР, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В ходе предварительного расследования уголовного дела сотрудниками отдела установлено, что в период с июня по декабрь 2019 года, по приказу командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Войченко Сергея Викторовича, военнослужащими указанной бригады осуществлены артиллерийские обстрелы населенного пункта Золотое-5 (под контролем ЛНР - ред.), в результате которых существенно повреждена гражданская инфраструктура населенного пункта", - сообщил представитель пресс-службы.
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Вчера, 12:35
Украинская разведка опубликовала методичку по конфликту в Донбассе
Следствие, по его словам, полностью подтвердило вину Войченко в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 ("применение запрещенных средств и методов ведения войны"), статьи 440 ("геноцид") УК ЛНР, на данный момент он объявлен в розыск.
"В отношении Войченко С.В. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавил представитель Генпрокуратуры.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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