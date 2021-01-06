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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210106/besporyadki-1592173339.html
Трамп распорядился направить Нацгвардию в Вашингтон
Трамп распорядился направить Нацгвардию в Вашингтон
Действующий президент США Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию на поддержание порядка в Вашингтоне, сообщила в Twitter его пресс-секретарь... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T23:43
2021-01-07T00:00
выборы президента сша — 2020
беспорядки в вашингтоне
дональд трамп
вашингтон (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию на поддержание порядка в Вашингтоне, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кейли Макинани.Туда также направят другие правоохранительные службы федерального уровня, написала она.Как сообщают СМИ, уже подняли Нацгвардию Вашингтона, бойцы также направляются из соседнего штата Виргиния.У здания Капитолия происходят столкновения сторонников Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие.Ранее протестующие ворвались в здание Капитолия, а затем — в зал сената. Обе палаты конгресса прервали заседания. Вице-президента Майка Пенса, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали из здания.Трамп призывал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее убеждал их идти к конгрессу. Американские каналы сообщили о стрельбе в здании конгресса, пострадала одна женщина, она находится в критическом состоянии.Утверждение итогов выборовВ среду в конгрессе стартовало обсуждение итогов избирательного процесса. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен был утвердить их вместе с обеими палатами. Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса собирались отдельно обсудить возражения и провести голосование по этому вопросу.В последние дни Трамп настаивал на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.Во вторник Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
https://ria.ru/20210106/strelba-1592172432.html
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дональд трамп, вашингтон (город), в мире

Трамп распорядился направить Нацгвардию в Вашингтон

23:43 06.01.2021 (обновлено: 00:00 07.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию на поддержание порядка в Вашингтоне, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кейли Макинани.
Туда также направят другие правоохранительные службы федерального уровня, написала она.
Как сообщают СМИ, уже подняли Нацгвардию Вашингтона, бойцы также направляются из соседнего штата Виргиния.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 23:20Беспорядки в Вашингтоне
В здании конгресса США произошла стрельба
У здания Капитолия происходят столкновения сторонников Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие.
Ранее протестующие ворвались в здание Капитолия, а затем — в зал сената. Обе палаты конгресса прервали заседания. Вице-президента Майка Пенса, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали из здания.
Трамп призывал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее убеждал их идти к конгрессу. Американские каналы сообщили о стрельбе в здании конгресса, пострадала одна женщина, она находится в критическом состоянии.

Утверждение итогов выборов

В среду в конгрессе стартовало обсуждение итогов избирательного процесса. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен был утвердить их вместе с обеими палатами. Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса собирались отдельно обсудить возражения и провести голосование по этому вопросу.
В последние дни Трамп настаивал на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.
Во вторник Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.
По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 22:48Беспорядки в Вашингтоне
Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно
 
Выборы президента США — 2020Беспорядки в ВашингтонеДональд ТрампВашингтон (город)В мире
 
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