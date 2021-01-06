https://ria.ru/20210106/belorussiya-1592150819.html

МВД Белоруссии сообщило о задержании 25 человек на дворовых протестах

МВД Белоруссии сообщило о задержании 25 человек на дворовых протестах

Во время дворовых протестов в Минске и пригороде 5 января задержаны 25 человек, сообщила в среду пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T18:01

2021-01-06T18:01

2021-01-06T18:01

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Во время дворовых протестов в Минске и пригороде 5 января задержаны 25 человек, сообщила в среду пресс-служба МВД страны."Вчера некоторые Telegram-каналы и интернет-ресурсы растиражировали провокационные видеонарезки о якобы беспричинных задержаниях во дворах столичных микрорайонов Уручье и Новая Боровая, угрозах боевым оружием "мирным прохожим"... Всего 5 января в столице было задержано 25 человек", - говорится в сообщении.Там отмечается, что в минском микрорайоне Уручье собралась группа людей с незарегистрированной символикой и устроила во дворе шумное шествие. "Гуляющие" под громкую музыку и крики светили в окна домов фонариками и лазерами, не забывая при этом проводить демонстративные фотосессии для последующего распространения в интернете. Сотрудники милиции оперативно реагировали на сообщения граждан о происходящей в их дворе вакханалии и задерживали наиболее активных нарушителей общественного порядка", - отмечается на сайте.Касаясь задержаний в микрорайоне Новая Боровая под Минском, в пресс-службе обратили внимание на распространённые в интернете видео, где девушка пытается вырваться от задержавшего ее сотрудника. "Компания молодых людей развешивала незарегистрированную символику. Увидев правоохранителей, бросилась врассыпную. Один из сотрудников, крикнув: "Милиция", догнал девушку. Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную. В ответ милиционер в очередной раз предупредил о неправомерности действий собравшихся, затем достал травматическое оружие, оттолкнул ногой приближающегося к нему мужчину, чтобы увеличить дистанцию, и до прибытия патрульной группы контролировал ситуацию", - продолжили в пресс-службе.Там напомнили, что "проведение подобных дворовых перформансов нарушает спокойствие других граждан и расценивается как организация несанкционированного мероприятия с использованием незарегистрированной символики". Согласно сообщению, "милиция не впервые реагирует на сборы во дворах, в том числе под предлогом "чаепития", и многократно предупреждала граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях". "Но некоторые жители игнорируют предупреждения и по-прежнему продолжают в них участвовать", - отмечается в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Митинги в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210106/pravozaschitniki-1592116913.html

https://ria.ru/20210104/belorussiya-1591957753.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире