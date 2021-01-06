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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210106/belorussiya-1592136153.html
Защита белорусского оппозиционера Знака обжалует новые дела против него
Защита белорусского оппозиционера Знака обжалует новые дела против него
Защита члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Максима Знака не согласна с выдвинутыми подозрениями в отношении него по двум новым... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:20
2021-01-06T15:20
протесты в белоруссии
максим знак
виктор бабарико
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Защита члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Максима Знака не согласна с выдвинутыми подозрениями в отношении него по двум новым уголовным делам и будет их обжаловать, заявил адвокат Дмитрий Лаевский.В декабре 2020 года генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем в отношении ряда членов совета оппозиции. До этого в связи с созданием совета Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В оппозиционном совете утверждали, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики."Это - возбуждение уголовных дел, то есть подозрения, а обвинений таких Знаку не предъявлялось. Выдвижение этих подозрений защита считает беспочвенным, поскольку абсолютно очевидно, что никакого экстремизма в высказываниях и действиях Знака не было. Постановления о возбуждении этих двух новых дел защита обжалует", - приводит слова Лаевского в среду официальный Telegram-канал координационного совета.Ранее Знак работал адвокатом претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях. Знак является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей. Срок его содержания в СИЗО в ноябре был продлен до 9 января.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Митинги в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210106/pravozaschitniki-1592116913.html
https://ria.ru/20210106/belorussiya-1592115977.html
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максим знак, виктор бабарико, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире

Защита белорусского оппозиционера Знака обжалует новые дела против него

15:20 06.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Защита члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Максима Знака не согласна с выдвинутыми подозрениями в отношении него по двум новым уголовным делам и будет их обжаловать, заявил адвокат Дмитрий Лаевский.
В декабре 2020 года генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем в отношении ряда членов совета оппозиции. До этого в связи с созданием совета Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В оппозиционном совете утверждали, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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"Это - возбуждение уголовных дел, то есть подозрения, а обвинений таких Знаку не предъявлялось. Выдвижение этих подозрений защита считает беспочвенным, поскольку абсолютно очевидно, что никакого экстремизма в высказываниях и действиях Знака не было. Постановления о возбуждении этих двух новых дел защита обжалует", - приводит слова Лаевского в среду официальный Telegram-канал координационного совета.
Ранее Знак работал адвокатом претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях. Знак является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей. Срок его содержания в СИЗО в ноябре был продлен до 9 января.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Митинги в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов.
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Протесты в БелоруссииМаксим ЗнакВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБелоруссияВ мире
 
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